Le Samsung Galaxy S20 FE commence à recevoir la mise à jour Android d’avril 2022

Le correctif de sécurité d’avril 2022 est désormais déployé sur les Samsung Galaxy S20 FE en Australie, en Malaisie, en Thaïlande, aux Philippines et au Vietnam.

Depuis quelques temps déjà, Samsung est devenu l’un des premiers constructeurs à mettre à jour ses terminaux à la fois vers les nouvelles versions d’Android et les correctifs de sécurité les plus récents, apportant toutes ces nouveautés à toutes ses gammes d’appareils mobiles.

Une bonne preuve en est que, au début du mois, Samsung a déjà mis à jour ses nouveaux produits phares, le Galaxy S22, avec le correctif de sécurité le plus récent et maintenant nous venons d’apprendre que le Samsung Galaxy S20 FE reçoit déjà l’Android d’avril mise à jour de 2022.

Le Samsung Galaxy S20 FE reçoit la mise à jour d’avril 2022

Comme l’Autorité Android l’avait prévu, Samsung a commencé à mettre à jour son smartphone haut de gamme abordable 2021, le Galaxy S20 FE, avec le dernier correctif de sécurité Android dans certaines régions telles que l’Australie, la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines et le Vietnam, bien que très probablement il atteindra très prochainement d’autres régions, dont l’Espagne.

Cette nouvelle mise à jour atteint le Samsung Galaxy S20 FE avec la version de firmware G780GXXS3CVC4 et inclut le correctif de sécurité d’avril 2022, qui corrige plus de 80 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité et améliore la stabilité et la fluidité des appareils.

Si vous êtes utilisateur d’un Samsung Galaxy S20 FE dans l’un des pays indiqués ci-dessus et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder aux Paramètres de votre terminal et de cliquer sur l’option Mise à jour logicielle.

Mobiles Samsung qui recevront la mise à jour vers Android 13

Si vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre smartphone avec le correctif de sécurité le plus récent pour Android.

