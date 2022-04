Ce Samsung Galaxy de 2014 a été mis à jour vers Android 12L grâce à LineageOS

Partager

L’étrange Galaxy S5 avec son dos « pansement », le mobile de référence de Samsung en 2014, recevra Android 12L, mais avec une astuce : il le fera grâce à la communauté via LineageOS 19.1.

Ce ne sera pas l’appareil le plus ancien à avoir Android 12L, car il est plus que probable que ce prix ira à l’emblématique Nexus 7, même si la vérité est que nous sommes toujours heureux qu’un smartphone comme le Samsung Galaxy S5 ait le dernière version stable d’Android même avec une astuce et merci à la communauté.

Et c’est qu’en effet, le fleuron de Samsung en 2014 peut déjà se vanter de ses huit années de survie au moins officieusement, accueillant LineageOS dans sa version 19.1 avec la base d’Android 12L et donc avec toutes les améliorations de cette version intermédiaire que Google a lancé avec les pliables et les tablettes à l’honneur.

Nos collègues de xda-developers nous en ont parlé, qui d’autre, car dans leurs forums la plupart des nouvelles d’une scène androïde que beaucoup pensaient avoir été oubliées, sont concoctées, mais qui continuent effectivement de fonctionner pour apporter des versions non officielles et de nouvelles expérimentales les compilations vers les smartphones déjà interrompues et avec leur support ont cessé il y a même de nombreuses années, comme dans ce cas.

Il semble donc que, sans aucun doute, nous pouvons maintenant confirmer que le Galaxy S5 est le haut de gamme de Samsung qui est plus convivial pour les fans de flash, qui pourront désormais tester un port entièrement fonctionnel d’Android 12L basé sur l’Android Projet Open Source et améliorations de LineageOS.

Il est confirmé que le Galaxy S4 2014 est le haut de gamme de Samsung que les fans de « clignotant » devront acheter, car à huit ans, ce smartphone particulier nous permettra de tester Android 12L de manière non officielle et avec le masque LineageOS.

A presque 10 ans, c’est le plus ancien appareil à recevoir (hack) Android 12L

C’est un développeur populaire connu sous le nom de khalvat qui a été en charge d’un travail qui est encore dans les versions alpha et qui n’est peut-être pas trop stable, mais il est fonctionnel à cent pour cent et est disponible pour plusieurs des sous-modèles Galaxy S5, toujours dans les variantes LTE avec le chipset Qualcomm Snapdragon 801.

Les versions disponibles sont pour les modèles « klte » (SM-G900F/M/R4/R7/T/V/W8), « kltechn » (SM-G9006V/8V) et « klteduos » (SM-G900FD/MD) :

Ils disent dans les commentaires que cette version initiale de LineageOS 19.1 pour le Galaxy S5 est étonnamment stable, mais qu’elle n’est évidemment pas recommandée pour une utilisation quotidienne sur un smartphone grand public car il s’agit d’une ROM totalement expérimentale.

De plus, les améliorations d’Android 12L ne seront pas trop appréciées sur un écran de la taille de ce Galaxy S de 2014, avec 5,1 pouces, donc il vaut peut-être mieux chercher LineageOS mais avec la base d’Android 12, qui est évidemment déjà beaucoup plus de travail.

Au moins, il y a une chance d’essayer encore de nouvelles saveurs d’Android huit ans plus tard !

Android 12L est désormais officiel : toute l’actualité et les mobiles compatibles

Sujets connexes : Samsung

Partager