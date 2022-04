Ce sont les prochains téléphones OPPO qui recevront ColorOS 12 avec Android 12

Partager

Ce sont les terminaux OPPO qui recevront ColorOS 12 avec Android 12 au cours des prochaines semaines.

OPPO est, avec Google et Samsung, l’un des fabricants de smartphones Android qui met à jour ses terminaux vers la nouvelle version d’Android le plus rapidement et, ainsi, après avoir récemment mis à jour 6 de ses appareils, il vient d’annoncer lequel sera le prochain téléphones qui recevront ColorOS 12 avec Android 12.

La mise à jour vers ColorOS 12 avec Android 12 est en route vers un total de 17 smartphones de la firme chinoise, qui recevront cette nouvelle version du système d’exploitation d’OPPO entre ce mois-ci et le mois prochain.

Ce sont tous les téléphones OPPO qui seront bientôt mis à jour vers ColorOS 12 avec Android 12

Comme l’a confirmé la marque elle-même, le déploiement de la version stable de ColorOS 12 avec Android 12 sur plus d’appareils commencera à partir du 25 avril et durera jusqu’en mai.

Voici les terminaux qui recevront la version stable de ColorOS 12 au cours des prochaines semaines :

Au 25 avril : OPPO Trouver X2 OPPO Reno4 Pro OPPO Reno5 Pro 5G OPPO Reno6 Pro 5G OPPO Reno6 Pro 5G Édition Diwali OPPO F17 Pro OPPO F19 Pro OPPO F19 Pro + OPPO A53s 5G OPPO A74 5G

A partir de mai :

De plus, la firme chinoise a également confirmé quels terminaux recevront la version bêta de ColorOS 12 avec Android 12 dans les prochaines semaines :

Au 14 avril :

Au 19 avril :

Au 26 avril :

A partir du mois de mai : OPPO Reno7 5G Zoom OPPO Reno 10X OPPO A76



OPPO est connu pour avancer les délais de mise à jour de ses terminaux, donc si vous êtes un utilisateur de l’un de ces appareils, il est fort probable que vous receviez cette mise à jour avant les dates indiquées ci-dessus.

