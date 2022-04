Nova Launcher : 2 astuces pour faire passer la personnalisation de votre mobile à un autre niveau

Partager

Découvrez comment activer le menu d’accès rapide et le menu secret de Labs dans Nova Launcher.

Malgré l’arrivée d’alternatives minimalistes telles que Niagara Launcher ou Ratio, qui ont gagné en popularité en peu de temps, Nova Launcher est toujours l’un des meilleurs lanceurs pour Android grâce au grand nombre de fonctionnalités dont il dispose, même si certaines d’entre elles sont plus accessible que d’autres à première vue.

Pour cette raison, nous sommes ici aujourd’hui pour découvrir deux astuces Nova Launcher qui vous permettront de porter la personnalisation de votre mobile à un autre niveau.

Activer le menu d’accès rapide

Depuis quelque temps, Nova Launcher a un menu de raccourcis dans certaines applications telles que WhatsApp qui s’affiche lorsque vous appuyez longuement sur l’icône de l’application, mais, en plus, le lanceur populaire a un menu caché avec 4 raccourcis d’une grande utilité.

Les quatre raccourcis affichés dans ce menu sont : Paramètres système, Paramètres Nova, Widgets et Fonds d’écran et pour accéder à ce menu, vous devrez utiliser la barre de navigation au lieu de gestes car cela Il est activé en appuyant longuement sur le bouton en forme de carré, qui est celui qui vous donne accès aux applications récentes.

Une fois cela fait, juste au-dessus du bouton susmentionné, une fenêtre contextuelle apparaîtra avec les quatre raccourcis indiqués ci-dessus.

Grâce à cette astuce simple, vous pourrez changer le fond d’écran, ajouter des widgets et accéder rapidement et facilement aux paramètres de Nova Launcher et à ceux de votre appareil.

Activer le menu secret des Labs

En plus du menu d’accès rapide, Nova Launcher a un menu caché dans ses paramètres, il s’appelle Labs, une section qui abrite les fonctions expérimentales du lanceur Android populaire.

Pour activer ce menu secret Labs dans Nova Launcher, il vous suffit d’appuyer sur le bouton de réduction du volume et de le maintenir enfoncé pendant quelques secondes et vous recevrez immédiatement un message indiquant qu’il est déjà activé.

Une fois cela fait, vous verrez qu’une nouvelle section appelée Labs apparaît dans les paramètres de Nova Launcher et, lorsque vous y accédez, une série de fonctions apparaissent que vous pouvez activer, comme la possibilité que Nova vous demande si vous souhaitez mettre à jour l’application, l’option que Nova essaie de générer ses icônes en ignorant les thèmes de la couche de personnalisation ou que le lanceur populaire vous montre d’autres lanceurs dans le tiroir de l’application.

Juste en dessous de ces options, trois sections apparaîtront :

Autorisations : à partir de là, vous pouvez accorder à Nova Launcher des autorisations d’emplacement, de téléphone, de stockage, d’accessibilité, d’administration de l’appareil et d’écoute des notifications.

Débogage : dans cette section, vous pouvez activer des fonctions destinées aux utilisateurs avancés telles que l’exportation d’icônes ou d’images de widgets, de dossiers et de raccourcis

Météo : cette option vous permet de forcer Nova Launcher à appliquer les informations météorologiques au widget de la barre de recherche inférieure.

