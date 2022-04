Les 6 meilleurs sites Web pour créer des cartes personnalisées

Partager

Vous souhaitez une carte personnalisée pour faire connaître votre marque ou votre entreprise ? Alors ne manquez pas notre sélection des meilleurs sites Web pour créer des cartes de visite créatives et gratuites.

Avec la nouvelle ère numérique, il est désormais plus facile de faire connaître votre marque ou votre entreprise grâce à une carte personnalisée, cela signifie qu’il existe des centaines d’outils de conception capables de faire ce type de travail, en particulier les applications mobiles.

Cependant, ce n’est pas le seul moyen, car en plus des outils de poche, il est possible de faire ce type de travail depuis votre ordinateur en se connectant à diverses pages Web axées sur ce service. Au fil de votre lecture, si vous souhaitez apprendre à créer des cartes personnalisées, ne quittez pas votre écran.

Meilleurs sites Web pour créer des cartes personnalisées

Ci-dessous, vous pouvez voir une série de pages Web qui vous donneront les outils nécessaires pour créer des cartes personnalisées de toutes tailles. Il convient de noter que certains des sites Web que nous allons montrer présentent des achats intégrés.

Toile

L’un des sites Web par excellence pour créer des cartes entièrement personnalisées est Canva, ce site Web a une popularité incroyable en raison de sa grande polyvalence. Avec lui, vous pouvez créer des cartes, des publications pour divers réseaux sociaux, des vignettes pour YouTube et avec la meilleure qualité.

Pour utiliser Canva, vous n’avez pas besoin d’être un expert, il vous suffit de vous inscrire avec votre e-mail, de sélectionner ce que vous voulez faire et de commencer à créer votre design.

De plus, le service dispose de nombreux modèles à personnaliser à votre guise, il comprend également un large catalogue d’stickers à ajouter à vos propres images si vous le souhaitez.

regarde moi

Visme va encore plus loin, puisque non seulement vous pouvez créer des cartes personnalisées, mais il dispose en plus d’une plateforme assez complète qui comprend une section pour apprendre tout ce qui touche au marketing, que ce soit à travers des livres numériques, des vidéos, des webinaires, et bien plus encore gratuitement.

Comme si cela ne suffisait pas, la plate-forme comprend des outils pour concevoir des cartes, et pas seulement cela, vous pouvez également créer des présentations, des graphiques, des GIF, etc.

Comme Canva, son système propose une large gamme de templates avec différents styles, polices ou couleurs et même des toiles vierges pour les plus minimalistes. Son interface est extrêmement intuitive, peu importe le peu d’expérience que vous avez, vous pouvez l’utiliser dès le début.

AdobeExpress

Adobe est le logiciel de référence pour les concepteurs, les cinéastes, les photographes, les passionnés, etc. Chacune de leurs applications est excellente, cependant, pour y accéder, vous devez payer une adhésion. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas utiliser certains de ses services gratuitement, c’est pourquoi nous vous présentons Adobe Express.

Pour avoir accès à Adobe Express, il vous suffit de vous inscrire et vous pouvez immédiatement commencer à créer vos cartes à l’aide de divers outils qui, bien qu’ils semblent exagérés, sont très utiles. Votre assistant vous expliquera étape par étape l’utilisation de chaque option.

Ce service comprend également un vaste catalogue de modèles de différentes tailles, vous pouvez ajouter des images, insérer des textes avec différents types de polices et plus encore.

Créer une vue

Un autre site Web à considérer si vous souhaitez créer une carte de visite est Vista Create, ce site Web propose différentes options telles que des ressources créatives, des didacticiels, des modèles et, bien sûr, l’édition et la création de cartes.

La plateforme est spécialisée dans la création de cartes de visite et il est même possible de modifier la taille du template. Et comme d’autres éditeurs en ligne, il propose des options très utiles avec plusieurs modèles et des images libres de droits.

génial

Befunky est devenu l’un des meilleurs sites Web pour créer des cartes personnalisées, et cela grâce à sa prise en main simple et rapide. Mieux encore, vous n’avez pas besoin de créer un compte pour mettre votre créativité à l’épreuve.

La plate-forme contient un nombre modéré d’outils et comprend un assistant virtuel qui vous montrera à quoi sert chaque option et comment cela fonctionne. Son interface n’est pas compliquée du tout, vous n’aurez qu’à choisir le template de votre choix, charger les images, insérer des textes, des éléments puis télécharger.

Île des salutations

Si vous manquez de temps et avez besoin de créer une carte en moins de 5 minutes, alors Greetings Island est fait pour vous. Il contient plus de 600 modèles totalement gratuits, organisés par thèmes et sous une grande variété : anniversaires, mariages, célébrations et plus encore.

Les designs sont assez colorés, mignons, avec des polices frappantes, il vous suffit de choisir le modèle de votre choix et de cliquer sur « Modifier ». La grande chose à propos de Greetings Island est la possibilité de modifier chaque élément trouvé dans le modèle.

