Économisez de la batterie sur votre mobile Android avec ce réglage simple

TedGem Réveil Numérique, Réveil à Projecteur Réveil Digital Réveil Projection Réveil LCD de 3,8", 4 Luminosité, 9 Min Snooze, 2 Sons d’Alarme, pour Chambre, Bureau, Cuisine (Blanc)

【AFFICHAGE D'ÉCRAN RÉGLABLE DE 3,8 POUCES】Réveil à projection conçu avec un écran LCD de 3,8 pouces et une luminosité d’affichage ajustable, sans stimulus ni fatigue pour les yeux, longue durée de vie. Réveil numérique 4 La luminosité de l'écran vous permet de personnaliser l'affichage de votre choix. Vous permet de régler l’affichage sur un réglage plus clair le jour et plus doux la nuit. Vous pouvez également éteindre l'écran et laisser la projection allumée. 【PROJ ANGLE RÉGLABLE À 120 °ET PROJECTION ULTRA-TRANSPARENTE】Réveil avec projecteur ajustable à 120 °, permet de projeter un l' heure ultra-clair sur le plafond ou le mur dans une plage de 7 à 10 pieds. Vous pouvez activer / désactiver la projection selon vos besoins. Appuyez longuement sur le bouton "Projet" pour inverser la vue de projection de 180 °. Laissez la projection du réveil au plafond lorsque vous dormez la nuit, vous pouvez facilement lire l’heure en position couchée dans le lit. 【FONCTION SNOOZE ET MODE SEMAINE DE 9 MINUTES】Le bouton Snooze vous permet de désactiver facilement le buzzer sans ouvrir les yeux. La durée de répétition par défaut est de 9 minutes. L'horloge numérique sonne toutes les 9 minutes jusqu'à ce que vous désactiviez le mode de répétition en appuyant sur n'importe quel autre bouton. Définissez le mode week-end et laissez le réveil ne sonne jamais pendant le week-end. Ce réveil à projection intelligent vous réveille confortablement. 【 MULTIFONCTION】Réveil à projection le thermomètre pour maison fournit les mesures les plus précises, affiché avec la température intérieure, vous permet de savoir si des ajustements sont nécessaires. En tant que réveil numérique paresseux, veilleuse, calendrier perpétuel. L'écran comprend le mois, la semaine, la date. Des réveils parfaits pour les chambres à coucher vous des conditions de vie optimales pour vous et votre famille. 【4 LUMINOSITÉ DE PROJECTION & 2 SONS D'ALARME RÉGLABLES】Avec 4 niveaux de luminosité de projection réglables (0%, 10%, 60%, 100%). Port USB (câble USB inclus) ou 3 piles AAA (non fournies). Vous pouvez le recharger facilement sur de nombreux appareils, tels que l'adaptateur secteur, la banque d'alimentation ou l'ordinateur, ce qui évite de décharger la batterie pendant que vous dormez et vous réveille et économise de l'énergie.