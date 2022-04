Partager

Nous expliquons de manière simple ce que signifie chacune des coches qui peuvent apparaître à côté de vos messages sur WhatsApp

WhatsApp est l’application de messagerie star en ce moment, vous l’utilisez sûrement aussi pour communiquer avec d’autres personnes. Pour cette raison, il est important que vous connaissiez les codes de l’application pour la maîtriser complètement. Plus précisément, dans ce guide, nous nous concentrerons sur la signification des ticks WhatsApp, ce type de « V » qui apparaît à droite de chaque message.

Bien que vous n’accordiez pas d’importance à ce symbole, il vous donne beaucoup d’informations sur l’état du message que vous avez envoyé. A-t-il atteint le récepteur? L’avez-vous lu? Ensuite, nous vous proposons d’en apprendre un peu plus sur WhatsApp en découvrant ce que signifient ses différents ticks.

Ce que signifient toutes les tiques WhatsApp

Lors de l’envoi d’un message sur WhatsApp, celui-ci est rapidement accompagné d’une coche qui vous informe de son statut. C’est quelque chose que vous pouvez également faire via la section « Informations », accessible si vous cliquez sur le message, mais cela prend beaucoup plus de temps. Par conséquent, il est préférable de connaître la signification des tiques pour savoir à quoi ressemble le message en un coup d’œil.

Il existe trois types de ticks dans WhatsApp et chacun d’eux représente un état différent dans la livraison du message. Ensuite, nous vous disons ce que signifie chacune des trois coches :

Une seule tique grise

Lorsque vous envoyez un message, il s’agit de la première coche ou coche que vous verrez à sa droite. Sa signification est très simple, il indique seulement que le message a été envoyé, qu’il a bien quitté votre téléphone. Cependant, cela ne signifie pas que le destinataire l’a reçu, car il peut avoir une mauvaise connexion Internet ou son téléphone est éteint.

Attention, c’est la seule coche que vous verrez également si vous envoyez un message à un utilisateur qui vous a bloqué sur WhatsApp, indiquant qu’il n’est pas arrivé et qu’il n’arrivera pas tant que l’autre personne ne vous débloquera pas.

double tique gris

Lors de l’envoi d’un message sur la plateforme, vous pouvez également voir qu’il est accompagné d’une double coche ou d’une coche grise. Ce symbole peut avoir deux significations différentes. D’une part, que l’autre utilisateur a déjà reçu le message sur son téléphone mobile, qui est correctement connecté au réseau. Si vous et le destinataire avez activé les confirmations de lecture, cela signifie également que l’autre personne n’a pas encore vu le message.

D’autre part, la double coche grise apparaîtra également lorsque l’autre personne a lu le message, mais que vous avez désactivé les confirmations de lecture. Par conséquent, dans ce cas, vous ne pourrez pas dire s’il l’a effectivement lu ou non.

double coche bleue

La double coche bleue, la plus populaire au sein de WhatsApp, est connue car de nombreux utilisateurs cherchent comment la désactiver. Certaines personnes préfèrent s’en passer, car cela signifie que d’autres peuvent savoir s’ils ont lu ou non leurs messages, avec les problèmes que cela peut entraîner.

En gros, lorsque vous voyez une double coche bleue à côté de votre message sur WhatsApp, cela signifie que la personne à qui vous l’avez envoyé est entrée dans la conversation et l’a lue. Comme nous l’avons mentionné précédemment, pour voir cette double vérification bleue, vous devez également avoir activé les confirmations de lecture.

Si vous souhaitez améliorer votre confidentialité et votre sécurité sur WhatsApp, l’une des modifications que vous pouvez apporter est de désactiver les confirmations de lecture, afin que personne ne puisse vous reprocher si vous avez répondu à leurs messages ou non. Nous pouvons ajouter un petit plus, seulement que vous vous souvenez bien de la signification de ces ticks pour savoir comment sont vos messages d’un simple coup d’œil.

Sujets connexes : WhatsApp

Partager