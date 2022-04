Xiaomi a une application spéciale et gratuite pour contrôler entièrement la batterie de votre mobile

Partager

Grâce à certaines notifications que vous configurez vous-même, cette application vous aide à contrôler chaque fois que la batterie de votre mobile est alimentée.

Votre mobile Xiaomi a une section entière dédiée à connaître les détails de la batterie, ainsi qu’une petite icône dans la barre d’état qui vous informe également du niveau actuel de la batterie. Cependant, si vous êtes obsédé par le fait d’avoir toujours une batterie sur votre mobile, il existe une application Xiaomi qui vous aidera à contrôler au maximum le niveau d’énergie de votre terminal.

Son nom est Battery Alarm Notifier et vous pouvez le télécharger gratuitement via le lien suivant vers le Google Play Store. Nous avons déjà testé l’application et nous sommes prêts à vous expliquer en détail comment vous pouvez l’utiliser. Soit dit en passant, il s’agit d’une application développée par Xiaomi, mais vous pouvez la télécharger et en tirer le meilleur parti sur les smartphones de toute autre marque.

Battery Alarm Notifier, une application pour toujours contrôler la batterie

Battery Alarm Notifier est une application qui vous envoie des notifications lorsque la batterie de votre téléphone est supérieure ou inférieure à un certain niveau. De plus, il peut également vous avertir lorsque le chargeur est connecté ou déconnecté. C’est vous qui êtes en charge de choisir ce dont vous souhaitez que l’application vous avertisse, car la configuration des alarmes que vous souhaitez recevoir dépend de vous.

Par exemple, si vous voulez savoir quand la batterie descend en dessous de 5 % parce que vous aimez le risque, vous pouvez définir une alarme dans laquelle vous choisissez si vous voulez qu’un son de votre bibliothèque ou une sonnerie retentisse. De plus, vous pouvez également écrire le texte que le mobile jouera à haute voix lorsque la batterie est inférieure à 5%. Bref, il vous sera difficile de ne pas prendre connaissance des alertes envoyées par l’application.

Recevez des alertes lorsque votre téléphone tombe en dessous d’un certain niveau de batterie, vous saurez donc qu’il est urgent de le connecter au chargeur.

Avant d’expliquer comment cela fonctionne étape par étape, vous devez savoir que Battery Alarm Notifier est une petite application, vous pourrez donc l’installer sur votre terminal sans aucun problème. D’un autre côté, il faut aussi mentionner qu’il a des publicités -et pas mal-.

Maintenant oui, une fois l’application téléchargée sur votre mobile, vous devez l’ouvrir et toucher le bouton + dans le coin inférieur droit. De cette façon, vous accéderez à la configuration de la première alarme, dans laquelle vous devez choisir quatre aspects clés : le nom de l’alerte, ce dont vous souhaitez être alerté -chargeur branché ou débranché, batterie la plus haute ou la plus basse de X-, le le son de l’alarme -soit de votre bibliothèque, soit l’une des sonneries- et le texte que le mobile jouera à haute voix.

Lorsque tous les détails sont choisis, appuyez sur le bouton « Enregistrer » dans le coin inférieur droit pour enregistrer les modifications. Si vous souhaitez définir de nouvelles alarmes, répétez simplement le processus.

Si vous regardez la capture d’écran ci-dessus montrant l’écran principal de l’application, il y a un gros bouton d’arrêt rouge. C’est le bouton sur lequel vous devez appuyer pour arrêter toutes les alertes de fonctionner, afin que vous ne soyez pas interrompu au milieu d’un appel téléphonique, pendant que vous dormez ou pendant que vous étudiez. De plus, vous pouvez également arrêter individuellement chacune des alertes.

Vous pouvez également accéder aux paramètres de l’application, qui vous proposent une minuterie pour activer et désactiver automatiquement le mode ne pas déranger en fonction de l’heure. Ici, vous pouvez également activer d’autres options, telles que le son des alarmes oui ou oui pendant les appels, la lecture au volume maximum, la répétition des sons et ignorer le mode sonore activé sur le téléphone. Par exemple, si vous avez activé la fonction Ne pas déranger, l’alerte retentira de la même manière.

En bref, Battery Alarm Notifier est une application très utile pour savoir quand votre téléphone a un besoin urgent du chargeur ou quand vous pouvez déjà retirer l’accessoire, car il a déjà dépassé le niveau dont vous aviez besoin avant de quitter la maison.

