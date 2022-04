iFixit et Google s’associent pour que vous puissiez réparer vous-même votre mobile Pixel

Partager

Google améliore la prise en charge de ses appareils avec jusqu’à 5 ans de mises à jour de sécurité, et annonce également des accords avec iFixit pour fournir des composants et des manuels qui nous permettent de les réparer sans quitter la maison.

Il y a quelques semaines, nous parlions de savoir si les Google Pixels étaient vraiment l’iPhone Android, et la seule chose que nous pouvions tirer comme conclusion claire est que le géant de Mountain View avait vraiment besoin d’un pas en avant avec ses smartphones, surtout après que Samsung a annoncé un le support de mise à jour le plus généreux et le plus durable pour votre Galaxy : jusqu’à 4 mises à jour majeures et 5 ans de mises à jour rien de moins.

Dans l’entreprise de Sundar Pichai, ils ont mis beaucoup de temps à bouger, mais la vérité est qu’ils l’ont fait et il vaut mieux tard que jamais, car finalement Google offrira un meilleur support pour les Pixels et ne restera pas non plus là pour s’améliorer l’expérience de ses utilisateurs et fans, à qui ils proposeront des moyens nouveaux et innovants pour réparer et entretenir leurs appareils Pixel made by Google en cas de pannes, casses ou problèmes divers.

Pas en vain, grâce à un communiqué de presse envoyé par Google lui-même, nous pouvons maintenant confirmer un accord intéressant entre la firme de moteurs de recherche et iFixit, experts réputés dans le démontage et la réparation d’appareils mobiles, au moyen duquel ce dernier sera en charge de fournir des instructions de pièces et des instructions aux professionnels et aux utilisateurs avancés afin qu’ils puissent réparer leurs appareils Pixel à la maison sans avoir à se rendre dans un SAT spécialisé.

L’accord susmentionné est déjà en vigueur et affectera les marchés des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l’Australie et des pays de l’UE où les téléphones Pixel peuvent officiellement être achetés, donc évidemment l’Espagne a la chance d’être, donc Nous pouvons également acheter composants et pièces détachées sur ifixit.com pour corriger les pannes et les casses les plus courantes de tout smartphone Pixel.

Un accord entre iFixit et Google permettra aux utilisateurs d’acquérir des pièces et de la documentation d’origine pour réparer leurs appareils Pixel sans quitter leur domicile, bien que si nous voulons qu’un expert le fasse, le SAT associé sera également augmenté et amélioré.

Ne vous y trompez pas, les Google Pixels ne sont pas des iPhones Android

En effet, comme Google Spain nous l’a indiqué dans son communiqué de presse, nous pourrons non seulement acheter des batteries, des écrans ou des caméras à l’unité, mais également des kits de réparation qui comprendront même les outils nécessaires pour « faire fonctionner » le terminal avec succès.

Une formation spécifique sera également dispensée et toute la documentation et les outils nécessaires seront fournis pour minimiser la main-d’œuvre et les déchets, tant électroniques que plastiques ou papier.

Et non seulement cela, mais Google augmentera également la quantité et la qualité de ses services de réparation en signant des accords avec une multitude d’entreprises spécialisées, afin que les réparations dans lesquelles nous avons besoin d’un expert soient effectuées avec toutes les garanties et dans le moindre montant de l’espace, du temps possible. En ce sens, uBreakiFix est intégré à plus de 750 établissements aux États-Unis et au Canada, et des canaux après-vente seront assurés sur tous les marchés où les Pixels peuvent être officiellement achetés.

Google veut devenir l’un des fabricants les plus durables de l’industrie électronique, c’est pourquoi de nouveaux programmes de réutilisation des appareils et une augmentation significative des périodes de mise à jour et de maintenance sont déjà envisagés.

Cette politique et ces accords s’étendront non seulement au marché des smartphones, mais également aux Chromebooks et autres terminaux du département matériel de Google, qui bénéficie d’importants partenariats avec des sociétés telles qu’Acer et Lenovo, ainsi qu’un programme Chrome OS Flex qui permettra aux appareils d’être Mac ou PC réutilisé en installant une version spéciale de Chrome OS.

Et en faveur de la pérennité, il restait évidemment à parler du support des mises à jour et de l’obsolescence quasi programmée des smartphones qui sont abandonnés sans mises à jour en quelques mois seulement, chose que Google veut éviter au moins dans ses appareils propriétaires, s’engageant dès maintenant pour conserver Pixel 6 et Pixel 6 Pro pendant au moins 5 ans avec les mises à jour de sécurité. Une période qui sera identique pour le Nest et les nouveaux Chromebooks avec Freature Frops trimestriel.

Enfin, les Californiens ont également souhaité parler de leurs plans de « renouvellement » disponibles dans de nombreux pays, grâce auxquels on peut livrer d’anciens smartphones en échange de réductions pour acheter un nouveau Pixel. Une stratégie qui n’est évidemment pas nouvelle puisqu’elle est déjà appliquée par des géants comme Samsung, Apple et bien d’autres depuis pas mal de temps.

Google dit qu’ils essaient de récupérer et de recycler tous les éléments des appareils retournés pour éviter qu’ils ne finissent dans des décharges ou dans des pays sous-développés en tant que déchets électroniques, et ils reconnaissent au passage qu’ils ont effectivement un long chemin à parcourir dans ce domaine. à cet égard, notamment étendre les réseaux de points de réparation à l’échelle mondiale et améliorer la conception de ses produits pour faciliter leur réparabilité et éviter l’obsolescence prématurée.

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro peuvent désormais être achetés en Espagne à partir de 649 euros

Rubriques connexes : Google Pixel

Partager