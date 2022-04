Les meilleurs sites d’encyclopédies alternatives à Wikipédia

Partager

Ce sont quelques-unes des encyclopédies en ligne les plus populaires à consulter en plus de Wikipedia, consultez-les !

Ce n’est un secret pour personne que l’encyclopédie libre la plus utilisée au monde est Wikipédia, puisqu’elle se nourrit d’informations fournies par des centaines d’auditeurs.

Cependant, cela ne signifie pas qu’il s’agit de la seule source disponible sur tout Internet, car vous pouvez également obtenir d’autres alternatives totalement gratuites. Dans cet article, vous découvrirez les meilleurs sites Web d’encyclopédie alternatifs à Wikipédia.

7 sites similaires à Wikipédia : ils sont gratuits !

Google académique

Medline Plus

archive.org

Quora

Cision Haro

Wolfram Alpha

encyclopédie

La popularité de Wikipédia est indescriptible, cependant, cela ne fait jamais de mal d’avoir les mêmes informations d’un autre point de vue. Les portails que vous verrez dans ce top sont assez complets, beaucoup d’entre eux sont gérés par des professionnels, par conséquent, les informations sont fiables.

Google académique

Google est le plus grand moteur de recherche de la planète, et heureusement pour beaucoup, il dispose également d’un moteur de recherche académique idéal pour les étudiants et les professionnels. Il contient des documents, des articles, des projets, des thèses, des livres, des résumés…, qui peuvent être utiles lors de la recherche d’un sujet éducatif.

Il est idéal pour faire vos devoirs, puisque dans sa base de données vous pourrez trouver une grande variété de productions scientifiques qui ne sont généralement pas si faciles à trouver sur Internet.

Medline Plus

Medline Plus est une autre bonne alternative à Wikipédia, surtout si vous recherchez des informations sur la santé. Sa base de données stocke les sujets pertinents de la US National Library of Medicine, dont la source est vérifiée avant d’être publiée.

Mieux encore, les informations sont adaptées en espagnol et en anglais, et vous pourrez non seulement voir des sujets liés à la santé, mais aussi des médicaments sur ordonnance et sans ordonnance, des herbes médicinales et des compléments alimentaires, des vidéos d’anatomie et de chirurgie et quelques tutoriels. intéressant.

archive.org

Archive.org est un site Web similaire à Wikipedia, où les auteurs mondiaux, les créateurs de contenu et même les institutions éducatives et universitaires peuvent stocker leurs œuvres sans aucun engagement.

En quelques mots, il s’agit d’une encyclopédie populaire qui cherche à maintenir à jour les informations sur Internet. Donc, si vous recherchez des informations pertinentes qui ont disparu de certains portails, vous les trouverez probablement sur Archive.org.

Quora

Malgré le fait que Quora soit un réseau social, il présente certaines similitudes avec Wikipédia, car dans ce portail, vous pourrez obtenir des informations pertinentes fournies par le grand public, bien que la majorité de cette communauté ait des connaissances assez avancées, ce qui rend les informations est vrai.

Mieux encore, il comprend également un moteur de recherche et en même temps posez des questions, recevez des réponses et partagez vos connaissances.

Cision Haro

Si vous êtes journaliste ou que vous aimez le monde des médias, Haro est fait pour vous. Ici, vous pouvez obtenir des informations de journalistes et de blogueurs et même de plus d’un million de sources officielles.

Dans ce portail, vous pourrez raconter vos expériences en tant que journaliste, partager des nouvelles, amplifier les marques et influencer le public. Connectez-vous avec des journalistes du monde entier et écrivez librement avec Haro.

Wolfram Alpha

Wolfram Alpha est un autre des meilleurs sites Web d’encyclopédies alternatives à Wikipédia qui comprend des sujets spécifiques, parmi lesquels : la chimie, l’histoire, la langue, la culture, la géographie, la musique et plus encore.

Il est idéal pour les étudiants et les enseignants, car en plus des sujets théoriques et populaires, il est capable de montrer des solutions mathématiques accompagnées d’équations, de tracés et de graphiques, de problèmes d’algèbre, d’équations différentielles et plus encore.

encyclopédie

C’est un portail de recherche similaire à Wikipédia. Il compte plus de 200 encyclopédies et ouvrages de référence dans un large éventail de sujets et de catégories.

Son service est gratuit et est utilisé principalement par des universités et des institutions dans différents pays du monde, ce qui lui confère une plus grande fiabilité.

Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreuses alternatives à la populaire Wikipédia, alors rendez-vous dans l’une de ces encyclopédies et trouvez tout ce dont vous avez besoin pour votre travail et vos tâches.

