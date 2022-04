Pourquoi vous ne devriez pas vous soucier si votre téléphone avec appareil photo de 108 mégapixels prend des photos de 12 mégapixels

Partager

u mobile avec appareil photo 108 mégapixels capture des images de 12 mégapixels. C’est normal? Nous vous expliquons pourquoi vous ne devriez pas vous en soucier.

Il est de plus en plus courant de voir comment les fabricants de smartphones lancent sur le marché des téléphones portables dotés d’appareils photo à résolution de 108 mégapixels. Modelos de gama alta como el Samsung Galaxy S22 Ultra, o de gama media como el POCO X4 Pro 5G equipan sensores de este tipo, y las marcas alegan que gracias a ellos es posible mejorar la experiencia fotográfica al ser capaces de capturar más luz, incluso la nuit.

Cependant, lorsque vous prenez une photo avec l’un de ces mobiles, les images obtenues sont de 12 mégapixels en résolution, et non de 108 mégapixels. Pourquoi cela arrive-t-il? La raison a un nom : Pixel Binning, et aujourd’hui nous allons vous expliquer tout ce que vous devez savoir.

Pixel Binning, ou pourquoi votre téléphone avec un appareil photo de 108 mégapixels prend des photos de 12 mégapixels

La technique du Pixel Binning n’est pas nouvelle. Depuis que les fabricants ont commencé à utiliser des capteurs avec des résolutions de 48, 50, 64 mégapixels voire plus, nous l’avons vu appliqué d’une manière ou d’une autre.

Mais, avant de vous expliquer en quoi consiste cette technique, il est nécessaire de revenir à l’essentiel : comment fonctionne la caméra de votre mobile. Le capteur lui-même est composé de milliers de minuscules capteurs. Plus la résolution –et donc le nombre de pixels– est élevée, plus la taille des pixels devra être petite pour occuper la surface du capteur. Malheureusement, à mesure que la taille des pixels diminue, leur capacité à capturer la lumière diminue également.

Pour contourner ce problème, l’industrie de la photographie numérique a développé la technique Pixel Binning, ou « pixel binning », et elle fait exactement ce que son nom l’indique : elle regroupe plusieurs pixels individuels dans un ensemble, de sorte qu’ils agissent comme s’ils n’étaient qu’un seul pixel. .de grande taille c’était.

Si nous parlons de téléphones portables dotés d’appareils photo de 108 mégapixels, nous trouverons généralement neuf pixels regroupés en un seul, ce que certains fabricants appellent le « nona binning ». Ainsi, en divisant 108 par 9, nous obtenons 12. Ainsi, les photos prises avec un appareil photo de 108 mégapixels sont en réalité de 12 mégapixels.

L’utilisation de cette technique présente un avantage évident : la capacité du capteur à capter la lumière est augmentée, générant ainsi des images plus lumineuses et mieux détaillées. De plus, une haute résolution vous permet de capturer des vidéos à une résolution beaucoup plus élevée, d’où une bonne partie des téléphones mobiles dotés d’appareils photo de 64 ou 108 mégapixels sont capables de capturer des vidéos 8K.

Cependant, le pixel binning a également l’inconvénient de réduire considérablement la résolution de l’image finale.

Comment prendre des photos de 108 mégapixels et quand cela a du sens de le faire

La grande majorité des téléphones portables équipés d’appareils photo de 108 mégapixels offrent également la possibilité de prendre des photos à la résolution native maximale du capteur, en désactivant temporairement le système de regroupement des pixels pour obtenir l’image en pleine résolution.

En général, cette option est désactivée par défaut, car la technique de regroupement de pixels maintient généralement un bon équilibre entre capture de lumière et détail, et la vérité est que dans la plupart des cas, nous n’aurons pas besoin d’images de 108 mégapixels, sauf que notre idée est d’imprimer le capturer en grand format.

Cependant, prendre des photos de 108 mégapixels peut parfois avoir du sens. Par exemple, lorsque nous voulons capturer une scène avec un sujet éloigné, mais que notre appareil ne dispose pas d’un téléobjectif optique dédié. Grâce à l’appareil photo de 108 mégapixels, nous pouvons prendre la photo et recadrer l’image plus tard, en préservant une quantité de détails beaucoup plus élevée que si nous avions pris l’image en utilisant le pixel binning.

Normalement, pour activer le mode 108 mégapixels, il vous suffit de sélectionner l’option indiquée dans l’application appareil photo de notre mobile. Selon la marque et le modèle, cette option peut être située à un endroit différent.

