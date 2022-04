Tout ce que l’on sait sur le Xiaomi Mi Band 7 moins de 3 mois après son éventuel lancement

Partager

Le Xiaomi Mi Band 7 aura au moins 10 nouvelles fonctionnalités, parmi lesquelles il faut souligner un nouveau système de mesure du stress et une nouvelle interface pour contrôler le bracelet.

Dans le catalogue actuel de wearables, d’accessoires portables pour notre smartphone, l’un des appareils les plus populaires sont, sans aucun doute, les bracelets intelligents et dans ce segment, la véritable reine du marché est le Xiaomi Mi Band.

Quand 1 an s’est écoulé depuis la présentation du Xiaomi Mi Band 6, un bracelet de sport que nous avons déjà analysé en profondeur, Xiaomi a tout prêt pour mettre sur le marché la nouvelle version de son bracelet quantificateur, un Xiaomi Mi Band 7 dont nous on peut déjà anticiper certaines de ses nouveautés, alors qu’il reste moins de 3 mois pour son éventuel lancement.

Découvrez chacune des nouvelles fonctions que le Xiaomi Mi Band 7 aura

Les gars du média spécialisé Xiaomi4Mi ont eu accès au code source de l’application à partir de laquelle nous pouvons contrôler n’importe quel Mi Band, qui a récemment été renommé Zepp Life, qui révèle que le Xiaomi Mi Band 7 aura, au moins, 10 nouveaux caractéristiques par rapport à la génération précédente.

L’arme secrète de Xiaomi pour ses prochains bracelets intelligents : les écrans flexibles

Les principales nouveautés du Xiaomi Mi Band 7 sont qu’il aura, d’une part, un système de mesure du stress grâce à l’inclusion d’un capteur spécifique pour cette fonction et, d’autre part, une nouvelle interface qui nous permettra de faire plus d’actions depuis le bracelet lui-même, éliminant, d’une certaine manière, la dépendance au smartphone.

Certaines des actions que nous pouvons effectuer à partir du bracelet sont les suivantes :

changer la langue

Vérifiez le temps que nous avons été debout

Télécharger la configuration du bracelet dans le cloud

Personnalisez les modes sportifs

Activez le nouveau mode « Always On Display »

Activer le nouveau mode d’économie d’énergie

Définissez un mot de passe de verrouillage à 6 chiffres, à partir des 4 chiffres actuels

Activez vos nouveaux modes de vibration programmés

Configurer les nouvelles alarmes intelligentes

Au niveau de la conception, le Xiaomi Mi Band 7 modifiera son esthétique par rapport à la génération actuelle, car il aura plus de lignes courbes et moins de bords, ce qui générera plus d’espace pour l’emplacement des différentes sphères.

L’écosystème Xiaomi continue de croître en Espagne : aspirateurs, montres et écouteurs pour tous

Si nous nous concentrons sur le matériel, selon cette fuite, le Xiaomi Mi Band 7 aura un écran de résolution supérieure à celle du modèle actuel, à savoir 192 x 490 pixels. De plus, la puce que ce nouveau bracelet de sport montera sera compatible avec les systèmes de géolocalisation tels que le GPS, une fonction que les utilisateurs de Mi Band réclament depuis longtemps.

