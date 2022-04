Cette tablette Xiaomi touche un creux historique dans le modèle le plus puissant et le plus beau

Obtenez une tablette au bon rapport qualité-prix en profitant du fait que la Xiaomi Pad 5 6Go + 256Go descend à 359 euros sur Amazon.

Le Xiaomi Pad 5 étoiles dans l’une des offres flash les plus intéressantes sur Amazon en ce moment. Sa version la plus puissante est celle qui fait baisser son prix, avec 6 Go de RAM et 256 Go de stockage interne pour installer toutes les applications dont vous avez besoin. Attention, car vous pouvez acheter ce Xiaomi Pad 5 pour seulement 359 euros.

C’est une opportunité imbattable d’obtenir une tablette avec laquelle on peut tout faire : travailler, étudier, jouer, regarder des séries, naviguer sur Google Chrome… Le prix d’origine de cette version avancée est de 449,99 euros, donc la remise proposée par Amazon atteint 90 euros.

Si vous l’achetez maintenant, en plus d’économiser ce chiffre énorme, vous pouvez également le recevoir en quelques jours sans avoir à payer d’expédition. De plus, un autre avantage est que le modèle en vente est de couleur blanc nacré, ce qui est vraiment sympa. Bref, c’est l’occasion rêvée de se procurer une tablette très complète et d’économiser 90 euros, tout en un.

Achetez le Xiaomi Pad 5 le plus puissant avec une remise de 90 euros

Nous n’inventons pas les raisons pour lesquelles il vaut tant la peine d’acheter cette tablette, nous vous le disons toujours sur la base de notre analyse du Xiaomi Pad 5. L’expérience avec la tablette a été très positive, tout d’abord, en raison de sa conception moderne et robuste malgré ayant un poids de seulement 511 grammes et une épaisseur de 6,85 millimètres. Vous savez déjà que la couleur de son dos est blanc nacré, avec des tons qui varient en fonction de l’incidence de la lumière.

Celle de Xiaomi fait également partie des meilleures tablettes que vous pouvez acheter pour son écran LCD de 11 pouces avec une résolution de 2,5K (2560 x 1600), une luminosité maximale de 500 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En pratique, c’est un écran qui offre un bon niveau de netteté, des couleurs fidèles, un bon niveau de luminosité maximale et une grande fluidité.

Le Xiaomi Pad 5 6Go + 256Go est à vous pour seulement 359 euros, il n’a jamais été aussi bon marché sur Amazon.

La vitesse est également très présente dans les performances de la tablette, notamment grâce au processeur Qualcomm Snapdragon 870, qui peut tout gérer. Comme nous l’avons mentionné, le Xiaomi Pad 5 s’adapte à toutes les applications et tous les jeux que vous souhaitez utiliser. Son système d’exploitation est MIUI pour les tablettes basées sur Android 11, avec la mise à jour déjà confirmée vers Android 12.

Si vous souhaitez utiliser l’appareil pour éditer des photos, dessiner ou prendre des notes, vous pouvez le faire beaucoup plus confortablement avec le Xiaomi Smart Pen, le stylet signature. Il dispose également d’une caméra arrière de 13 MP, d’une caméra frontale de 5 MP et de quatre haut-parleurs Dolby Atmos qui sonnent bien.

Nous n’avons pas oublié de vous dire comment se comporte ce Xiaomi Pad 5 en termes d’autonomie. Equipez-vous d’une batterie de 8720 mAh qui durera deux jours avec une utilisation légère. Il prend en charge une charge rapide de 33 W, mais le chargeur fourni est de 22,5 W. Par conséquent, si vous souhaitez tirer le meilleur parti de la puissance de charge, nous vous recommandons de vous procurer un chargeur de 33 W. Par exemple, Yosou’s, pour 14,99 euros sur Amazon.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.