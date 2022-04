Xiaomi 12 Lite 5G : dévoilé le nouveau smartphone milieu de gamme du géant chinois

Le Xiaomi 12 Lite 5G comportera un processeur Snapdragon 778G 5G, trois versions de mémoire (6/128 Go, 8/128 Go, 8/256 Go) et MIUI 13 basé sur Android 12 comme système d’exploitation.

Xiaomi continue de travailler pour compléter sa nouvelle gamme de terminaux franchisés pour ce 2022, le Xiaomi 12, et, ainsi, après avoir officiellement présenté le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro en Espagne, il concentre désormais ses efforts sur le lancement des deux autres modèles de cette famille qui n’ont pas encore vu le jour, le Xiaomi 12 Ultra et le Xiaomi 12 Lite 5G.

Du premier, les trois finitions luxueuses qu’il aura récemment été dévoilées et certaines de ses spécifications ont récemment fuité du second. Lisez la suite et découvrez tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le Xiaomi 12 Lite 5G.

Le Xiaomi 11 Lite 5G dévoile certaines de ses spécifications

Le leaker bien connu Abhishek Yadav vient de publier un tweet, que nous vous laissons sous ces lignes, dans lequel il révèle que le Xiaomi 12 Lite 5G est récemment passé par l’entité de certification chinoise FCC, révélant certaines de ses caractéristiques.

Xiaomi 12 lite 5G 2203129G est certifié FCC, TKDN, Geekbench et CEE. -Muflier 778G

-Android 12

-MIUI 13

-NFC

– Variantes de stockage 6 Go + 128 Go, 8 Go + 128 Go et 8 Go + 256 Go

Geekbench : https://t.co/DLCIk0bXnt

FCC : https://t.co/97IkKM0zi3#Xiaomi #Xiaomi12Lite pic.twitter.com/0jObNwrhlp — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 8 avril 2022

Ainsi, la certification FCC révèle que le Xiaomi 12 Lite 5G, dont le numéro de modèle est 2203129G, aura le processeur Qualcomm Snapdragon 778G, un chipset octa-core qui prend en charge jusqu’à 7 bandes de connectivité 5G (/SA : n5/n7/n66 / n77 / n78 ; NSA : n5 / n7 / n38 / n41 / n66 / n77 / n78) et se déclinera en trois variantes de RAM et de stockage : 6/128 Go, 8/128 Go et 8/256 Go.

De plus, le Xiaomi 12 Lite 5G aura Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth, NFC et MIUI 13 basés sur Android 12 comme système d’exploitation.

Selon de précédentes fuites, le Xiaomi 12 Lite 5G pourrait être une version globale du Xiaomi CIVI lancé en Chine il y a quelques mois, car il hérite d’une grande partie de ses spécifications telles que l’écran AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution Full HD+ et un 120 hertz, le processeur Snapdragon 778G 5G ou le triple module caméra arrière composé d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels.

Ces téléphones Xiaomi ne recevront plus les mises à jour MIUI

Bien qu’il n’ait pas encore été révélé quand ce Xiaomi 12 Lite 5G sera officiellement lancé, tout semble indiquer qu’il sera présenté mondialement dans les prochaines semaines.

