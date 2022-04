Ces 10 applications aux millions de téléchargements sur Google Play volent vos données : débarrassez-vous en au plus vite

Supprimez ces applications de votre mobile dès maintenant : elles volent vos données privées sans que vous vous en rendiez compte.

Google a été contraint de supprimer une douzaine d’applications de Google Play, la boutique d’applications Android, pour avoir contenu des logiciels malveillants associés à une société de renseignement américaine, ce qui a permis aux attaquants d’obtenir des données d’utilisateurs pour les revendre plus tard et obtenir des revenus économiques.

L’enquête, publiée par The Wall Street Journal, indique que derrière la menace se cache la société panaméenne Measurement Systems, une entreprise peu connue dont le SDK a été inclus dans certaines applications populaires, en échange d’un paiement compris entre 100 et 10 000 dollars en sa faveur. de développeurs.

Parmi les applications infectées par des logiciels malveillants, il est possible de trouver des outils tels que des scanners de code QR, des « nettoyeurs de mémoire », des applications d’horloge et de météo et bien d’autres. Au total, ils ont ajouté plus de 60 millions d’installations via Google Play.

Les applications ont accumulé plus de 60 millions de téléchargements

Selon les enquêteurs, Measurement Systems a déclaré aux développeurs que les données collectées via son SDK étaient destinées à être utilisées par les fournisseurs de services Internet, les sociétés énergétiques et les fournisseurs de services financiers. La société a proposé une somme d’argent spécifique à chaque développeur afin de pouvoir intégrer son code dans l’application, et a précisé qu’elle était particulièrement intéressée par les données des utilisateurs du Moyen-Orient, d’Asie et d’Europe centrale et orientale.

Plusieurs chercheurs ont découvert que le SDK était « le plus envahissant pour la vie privée qu’ils aient vu en six ans d’examen des applications mobiles ». Et c’est qu’une fois actif sur l’appareil de la victime, il a pu obtenir une énorme quantité de données sensibles, notamment des données de localisation précises, un numéro de téléphone et un e-mail, du contenu stocké dans le presse-papiers, des documents enregistrés dans la mémoire interne du téléphone. , et même les fichiers WhatsApp.

Google a été informé de la menace et a décidé d’agir en conséquence en supprimant les applications infectées par des logiciels malveillants de son App Store. Cependant, cela a ouvert la porte aux développeurs pour republier leurs applications une fois que le code SDK est complètement supprimé de leurs applications.

La liste complète des applications contient dix titres différents qui ont été téléchargés plus de soixante millions de fois et peuvent être trouvés ci-dessous. Inutile de dire que si vous avez installé l’une de ces applications, il est fortement recommandé de la supprimer dès que possible de votre appareil.

Radar radar

Al-Moazin Lite (Horaires de prière)

Souris Wi-Fi (télécommande PC)

Lecteur QR et code-barres

Boussole Qibla — Ramadan 2022

Widget météo et horloge simple

Handcent Next SMS—Texte avec MMS

Kit intelligent 360

Al Quarun Mp3 — 50 récitants et audio de traduction

Audiosdroid Audio Studio DAW — Applications sur Google Play

