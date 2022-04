Vous n’allez pas deviner quel est le prochain fabricant chinois qui veut créer ses propres processeurs mobiles

Un autre « grand » du secteur mobile comme OPPO vise le développement de ses puces propriétaires, et il le fait aussi déjà avec un objectif clair : arriver en 2024 avec un processeur de 4 nanomètres qui équipera son milieu de gamme. .

Il semble que la crise mondiale des puces que nous vivons encore ait réveillé bon nombre des géants de l’industrie mobile, et c’est qu’au vu des événements, n’importe qui pourrait penser qu’il ne veut plus continuer à dépendre de tiers pour produire ses cœurs électroniques . Au moins, ce que l’on peut dire, c’est que presque tout le monde cherche des solutions pour assurer l’approvisionnement de ses produits les plus vendus.

Ainsi, bien que Qualcomm, MediaTek, Samsung et Apple aient déjà eu la concurrence de Google lui-même, qui a ses nouveaux chipsets Tensor alimentant les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, il semble maintenant que l’un des principaux fabricants chinois veuille également concevoir son propre système. -on-chips, visant à les avoir sur le marché d’ici 2024.

Nous parlons bien sûr d’OPPO, qui selon certains médias chinois serait disposé à poursuivre, maintenant plus sérieusement, le travail commencé pour développer l’unité de traitement neuronal dédiée à la photographie mobile que l’OPPO Find X5 intègre déjà sous le nom de MariSilicon X.

Avec l’année 2024 à l’horizon, OPPO serait le prochain « grand » du marché mobile qui pourrait nous présenter ses propres chipsets, dans ce cas sûrement destinés à la coupe moyenne et avec la technologie 4 nanomètres.

La vérité est que la nouvelle n’est pas trop nouvelle dans la mesure où OPPO avait déjà flirté il y a longtemps avec la possibilité de créer ses propres processeurs mobiles, bien que tout ait été en veille jusqu’à l’atterrissage du MariSilicon X NPU, ce qui signifierait le prélude à la Processeur d’application qui semble déjà être sur les planches à dessin de Dongguan.

Ce premier processeur, une version plus essentielle des SoC populaires actuels, pourrait être disponible très prochainement avec une fabrication en 6 nanomètres par TSMC, étant sûrement disponible pour alimenter le milieu de gamme d’OPPO dès 2023.

Dans la perspective de 2024, l’atterrissage de ce projet le plus ambitieux aurait lieu, ce qui signifierait le premier jeu de puces réel et complet d’OPPO, y compris le processeur d’application et le modem 5G, dans son cas avec la technologie 4 nanomètres et également avec le sceau TSMC.

De ces informations on peut extraire qu’il s’agirait bien d’un chipset également destiné au milieu de gamme, d’autant que les processeurs haut de gamme actuels comme le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ou le Samsung Exynos 2200 sont déjà à 4 nanomètres, et en 2024 il est probable que nous oscillerons déjà autour de 2 nanomètres dans le cas des mobiles les plus performants.

Ce ne serait donc pas un chipset pour la génération X7 de l’OPPO Find, mais il pourrait enrichir les modèles lite de cette famille phare ou encore les meilleurs mobiles milieu de gamme du constructeur chinois, ce qui éviterait ainsi le besoin et la dépendance à des tiers du moins en ce qui concerne ses gammes les plus vendues.

Les nouvelles, c’est le moins qu’on puisse dire, sont intéressantes, nous continuerons donc à prêter attention au travail d’OPPO avec ses semi-conducteurs… Qu’en pensez-vous ?

