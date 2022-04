Nouveau Samsung Galaxy M53 : appareil photo 108 mégapixels et 5G pour tenter de conquérir le milieu de gamme

Le nouveau Samsung Galaxy M53 5G est officiel : un milieu de gamme avec des fonctionnalités intéressantes qui incluent un appareil photo de 108 mégapixels ou un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Comme prévu, Samsung a présenté le nouvel opus de sa série Galaxy M. Le Samsung Galaxy M53 est une réalité, et il arrive dans le but de devenir le prochain best-seller de la société sud-coréenne, en combinant des spécifications de solvants à un prix raisonnable .que, bien qu’il n’ait pas encore été confirmé, nous espérons qu’il sera ajusté en tenant compte de la gamme à laquelle il appartient.

Le Galaxy M53 5G introduit de nouvelles fonctionnalités importantes par rapport à la génération précédente, le changement le plus frappant étant l’inclusion d’un appareil photo principal de résolution 108 mégapixels, similaire à ce que l’on peut trouver dans des modèles beaucoup plus chers tels que le Samsung Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy M53 5G, toutes les infos

Samsung Galaxy M53 5G, fiche technique Les caractéristiques Dimensions 164,7 x 77 x 7,4 mm

176 grammes Écran 6,7 pouces Super AMOLED Plus

Affichage Infinity-O

2 340 x 1 080 pixels

120Hz Processeur samsung exynos 1080

Octa-core (2×2.4GHz + 6x2GHz) RAM 6 Go Système opératif OneUI 4.1 basé sur Android 12 Espace de rangement 128 Go extensible par microSD jusqu’à 1 To appareils photo Arrière:

– 108MP f/1.8, AF

– 8 MP Ultra Grand Angle f/2.2, Mise au Point Fixe

– Macro 2 MP f/2.4

– Capteur de profondeur 2MP f/2.4

Frontale :

-32MP f/2.2, mise au point fixe La batterie 5000mAh

Charge rapide 25W

chargeur non inclus Les autres lecteur d’empreintes digitales latéral

USB Type-C

NFC

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Dual SIM

Bluetooth 5.2

Le Galaxy M53 conserve l’esthétique des modèles les plus récents de la famille Galaxy M. Son dos, en plastique, arbore un design épuré avec une finition mate, disponible en plusieurs coloris différents : bleu, vert et marron.

Seul le module caméra vient casser la sobriété de la face arrière, avec un format carré et un total de quatre capteurs à l’intérieur, dont un appareil photo principal de résolution 108 mégapixels, ainsi qu’un appareil photo 8 mégapixels associé à un objectif ultra grand-angle. et deux capteurs complémentaires de 2 mégapixels.

Sa face avant est occupée par un grand écran SuperAMOLED Plus de 6,7 pouces de diagonale, avec une résolution FullHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. La dalle est perforée dans sa partie centrale supérieure, pour loger une caméra frontale de 32 mégapixels.

Tout cela est réalisé par le processeur Samsung Exynos 1080, équipé de la connectivité 5G et épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La mémoire interne peut être étendue via une carte microSD jusqu’à une capacité de 1 To.

Il dispose d’une batterie de 5000 mAh et prend en charge une charge rapide jusqu’à 25 W de puissance. Cependant, Samsung a décidé de ne pas inclure le chargeur dans la boîte avec le mobile, et il faudra l’acheter séparément afin d’utiliser le système de charge rapide.

Pour le reste, l’appareil est livré avec Android 12 et One UI 4.1, la dernière version du logiciel de la marque. Il comprend également Bluetooth 5.2, NFC, lecteur d’empreintes digitales latéral et Samsung Knox.

Prix ​​​​du Samsung Galaxy M53 5G et quand il peut être acheté

Pour le moment, Samsung n’a pas détaillé les informations concernant la disponibilité du Galaxy M53 5G et s’est limité à partager les détails techniques de l’appareil. Nous espérons pouvoir en savoir plus sur l’appareil dans les prochains jours.

