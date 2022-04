KUU Lebook Pro: enfin un PC Portable/tablette 2 en 1 performant et pas cher

Ces dernières années, les plus célèbres fabricants d’ordinateurs portables nous ont habitués à sortir de nouveaux produits à un rythme rapide, et seules la pandémie et les pénuries de composants ont quelque peu ralenti cette tendance. Pourtant, pour la plupart des utilisateurs, un ordinateur moderne sans trop de fioritures, avec un chipset récent mais pas le plus récent et sans beaucoup de fonctions qui finiraient par être inutilisées, serait suffisant.

Voilà, en quelques mots, le raisonnement de M. Luo, fondateur de KUU, une entreprise qui a décidé de fabriquer des ordinateurs portables bon marché aux performances excellentes. Le dernier né s’appelle KUU Lebook Pro, et c’est un appareil 2 en 1 qui peut se transformer en tablette ou en ordinateur portable selon les besoins.

KUU Lebook Pro: Puissant, économique et pratique

Bon marché ne signifie pas nécessairement « basse qualité » et le KUU Lebook Pro en est la preuve : écran d’une résolution 2K (2160 x 1440 pixels) avec un forme facteur 4:3, idéal pour un usage professionnel plutôt que récréatif. Sa diagonale est de 12,6 pouces et les bords sont réduits pour une plus grande capacité d’affichage. Il est très facile de basculer entre le mode ordinateur et le mode tablette ce qui permet d’adapter ce 2 en 1 à de nombreuses scénarios.

Comme il s’agit d’un ordinateur portable 2 en 1, l’écran est tactile et il est également possible d’interagir avec le stylo capacitif, qui est fourni et peut détecter 4 096 niveaux de pression.

Cela permet d’utiliser facilement le carnet pour des dessins techniques ou artistiques, des croquis, ou même simplement pour prendre des notes à main levée, en remplacement des cahiers ou des blocs-notes. Dans la boite de ce modèle vente, il y a bien sûr le clavier, qui fait également office de couverture, pour les moments où vous devez écrire un texte, remplir une feuille de calcul ou effectuer des actions qui nécessitent la saisie de texte.

Le bouton d’alimentation intègre un lecteur d’empreintes digitales, ce qui vous permet de toujours protéger vos données contre les accès indésirables, sans avoir à saisir de mots de passe ou de codes de déverrouillage qui pourraient être espionnés par quelqu’un. Et le clavier se fixe magnétiquement à l’ordinateur portable, sans nécessiter de connexion Bluetooth qui exigerait une batterie distincte et pourrait entraîner des problèmes de connexion occasionnels.

Le KUU Lebook Pro ne manque certainement pas de puissance, comme en témoigne le processeur Intel Core i7-8550U, pas le plus récent mais toujours très puissant, avec ses 4 cœurs et le GPU Intel UHD 620 de neuvième génération, flanqué de 16 Go de RAM de type LPDDR4 et d’un SSD de 512 Go PCIe (port très rapide).

Le tout est logé dans un boîtier en aluminium solide, qui est non seulement durable mais aussi léger et d’une épaisseur de seulement 10 millimètres. Cette coque, entièrement métallique, bénéficie d’une technologie de moulage intégrée CNC pour créer un corps léger tout en étant robuste, vous pouvez l’emmener partout.

Arrivé sur le marché quelques mois après la version précédente, le KUU Lebook Pro a été conçu pour résoudre un certain nombre de problèmes signalés par les premiers acheteurs : un clavier peu réactif et un système de refroidissement bruyant, ces détails qui ont été considérablement améliorés avec la version Pro.

KUU Lebook Pro: Promotion de lancement

➡️ Le KUU Lebook Pro est disponible en à prix réduit jusqu’au 28 avril . Cette promotion de lancement permet d’économiser 45 euros sur le tarif d’achat Amazon. Il suffit d’utiliser le coupon ADOQX97Z sur votre panier, le prix passera à 754,99 € au lieu de 799,99 €.

A noter également la qualité du service après-vente, avec la possibilité de retourner le produit dans un délai de 30 jours à compter de la date d’achat.

Si un problème était à déplorer, de nombreuses possibilités sont possible pour le résoudre. Pour les utilisateurs les plus avisés, de traiter eux-mêmes les éventuels problèmes grâce à une série de vidéos développées par le fabricant et l’envoi de pièces de rechanges.

Si l’intervention de personnel spécialisé est nécessaire, KUU enverra le produit à un centre agréé et, s’il ne peut être réparé, le client recevra un nouveau produit.