Google Play ne vous permettra pas d’installer des applications sur votre mobile qui n’ont pas été mises à jour depuis plus de deux ans

Les prochains changements qui vont arriver sur Google Play promettent d’améliorer la sécurité du système.

Google prépare de grands changements pour la boutique d’applications Android, Play Store. La nouvelle, annoncée via le blog des développeurs Android, vise à renforcer la sécurité de l’App Store et du système d’exploitation en général, grâce à des mesures qui incluent, par exemple, le masquage des anciennes applications du catalogue Play Store , empêchant ainsi les utilisateurs de les trouver .

De cette manière, les applications qui n’ont pas reçu de mise à jour depuis un certain temps ne peuvent pas être « invisibles » pour les utilisateurs d’Android, et il n’est donc pas possible de les télécharger sur les appareils. De cette manière, les appareils sont empêchés d’être infectés par des logiciels malveillants en profitant des éventuelles vulnérabilités présentes dans lesdites applications.

Les anciennes applications ne pourront pas être installées sur les nouveaux mobiles

Actuellement, Google oblige déjà les développeurs à créer leurs applications et de nouvelles versions de leurs applications, en ciblant un niveau d’API au plus tôt un an à compter de la dernière version d’Android publiée.

Cela va changer à partir du 1er novembre prochain, puisque les applications existantes, et pas seulement les nouvelles ou les mises à jour, devront être dirigées vers une API, au plus tard deux ans avant la dernière version d’Android.

Dans le cas contraire, les applications n’apparaîtront pas dans le catalogue Google Play Store et les nouveaux utilisateurs d’Android ne pourront pas les installer sur leurs appareils, tant qu’ils disposent d’un appareil dont la version Android est deux ans plus récente au niveau de l’API de l’application. .

Il convient de s’attarder sur le fait que cette mesure touchera principalement les nouveaux utilisateurs. Les personnes qui ont installé une application qui n’a pas mis à jour son niveau d’API depuis deux ans ou plus pourront toujours la télécharger sur leur appareil.

Selon Google, la mesure vise à protéger les utilisateurs de ces applications qui ne disposent pas des dernières mesures de sécurité disponibles. Heureusement, la grande majorité des applications du magasin répondent déjà aux exigences nécessaires pour ne pas être affectées par ce changement.

