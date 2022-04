Les Xiaomi 12, 12X et Note 11 à prix cassés grâce au Festival de la marque !🔥

À l’occasion de son Mi Fan Festival 2022, Xiaomi dévoile de solides réductions (jusqu’à 47%) sur toute la gamme de différents produits de la marque, des téléphones et tablettes aux aspirateurs intelligents pour la maison.

Nous nous attardons aujourd’hui sur les prix remisés de trois téléphones phares du constructeur, ainsi que sa dernière montre connectée. Les smartphones Xiaomi 12, 12X et Redmi Note 11 sont concernés par cette promotion ainsi que la smartwatch Redmi Watch 2 Lite. Nous aborderons aussi le tout nouveau aspirateur robot Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2C et le bien connu Xiaomi TV Stick 4K. Passons en revu dans cet article les caractéristiques et spécifications de ces produits, afin de mieux les connaitre avant de passer à sans doute un achat.

Notons que le Festival est actuellement déjà en cours avec une date limite jusqu’au 13 avril. Le nombre de produits disponibles est aussi limité, nous vous recommandons donc de ne pas hésiter si vous êtes intéressé.

Xiaomi 12X

Le Xiaomi 12X est le modèle le moins cher de la gamme Xiaomi 12. Il dispose d’un écran de 6,28 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. A l’intérieur de ce récent smartphone, on retrouve le processeur Qualcomm Snapdragon 870 accompagné de 8 et 12 Go de RAM.

Côté stockage, nous retrouvons 2 versions avec 128 et 256 Go de stockage interne, le type de stockage est UFS 3.1.

Il est temps de parler de la partie photo. Le module caméra est composé d’un ensemble de 3 objectifs. L’objectif principal atteint une résolution de 50 MP et est accompagné d’un capteur grand angle de 13 MP ainsi qu’un capteur macro de 5 MP.

La résolution de l’appareil photo principal sur la face avant est de 32 MP, idéal pour maximiser les selfies que nous prenons avec cet appareil.

Comme d’habitude dans la gamme Xiaomi, la batterie est un autre de ses points forts avec une capacité de 4 500 mAh, qui est également compatible avec une charge rapide de 67 W

Le Xiaomi 12 est géré par Android 12 avec MIUI 13 et inclut les services Google. Il est compatible avec les réseaux 5G, double SIM, comprend deux haut-parleurs, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 et puce NFC pour pouvoir effectuer des paiements quotidiens avec le mobile.

Ce smartphone est disponible en gris, violet et bleu et, dans la boîte, nous trouvons le chargeur, une coque et le câble de charge.

➡️ Le Xiaomi 12X est disponible pour 489 $ (445 €) en profitant du coupon de réduction présent sur la fiche produit (également disponible sur Ebay). De plus, si vous êtes parmi les 100 premiers acheteurs, vous recevrez des Redmi Earbuds 3 Lite en cadeau.

Xiaomi 12

Le Xiaomi 12 se situe entre le Xiaomi 12 Pro et le Xiaomi 12X. Il comprend un écran de 6,28 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz.

Ce modèle est géré par le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm et est disponible en versions avec 8 et 12 Go de RAM.

Côté stockage, ce modèle est également décliné en deux versions : 128 et 256 Go, toutes deux UFS 3.1.

A l’arrière, on retrouve un triple module photo composé d’un objectif principal de 50 MP, accompagné d’un grand angle de 13 MP et d’un capteur macro de 5 MP. La caméra frontale atteint une résolution de 32 MP.

La batterie du Xiaomi 12 est un autre de ses points forts avec une capacité de 4 500 mAh, celle-ci est également compatible avec une charge rapide de 67 W et une charge sans fil jusqu’à 50 W.

Le Xiaomi 12 est géré par Android 12 avec la couche de personnalisation Xiaomi MIUI 13 et inclut les services Google.

Il est compatible avec les réseaux 5G, double SIM, comprend deux haut-parleurs, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 et puce NFC pour pouvoir effectuer des paiements quotidiens avec notre mobile via Google Pay.

Contrairement au Xiaomi 12X, ce Xiaomi comprend un système de reconnaissance faciale à intelligence artificielle et un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Avec ce Xiaomi 12, nous retrouvons dans la boîte, un chargeur, une coque et le câble de charge. Il est disponible en gris, violet et bleu.

➡️ Le Xiaomi 12 est disponible pour 609 $ (559 €) en profitant du coupon de réduction présent sur la fiche produit (également disponible sur Ebay). De plus, si vous êtes parmi les 100 premiers acheteurs, vous recevrez des Redmi Earbuds 3 Lite en cadeau.

Xiaomi Redmi Note 11

Le Redmi Note 11 est un smartphone pour les utilisateurs au budget plus serré, mais qui ne veulent pas renoncer à une charge rapide, un écran avec un taux de rafraîchissement élevé et un ensemble complet d’objectifs.

L’écran du Redmi Note 11 atteint 6,43 pouces avec une résolution Full HD avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

A l’intérieur, on retrouve le processeur Snapdragon 680 à 8 cœurs, accompagné de 4 et 6 Go de RAM. Côté stockage, cet appareil est disponible en versions 64 et 128 Go.

De l’ensemble des appareils photo, le capteur principal de résolution 50 MP se démarque avant tout. Un capteur grand angle de 8 MP l’accompagne, ainsi qu’un objectif macro lente pour flouter l’arrière-plan des photographies. La caméra frontale a une résolution de 2 MP.

Le Redmi Note 11 est géré par Android 11 avec la couche de personnalisation MIUI 13 de Xiaomi. Il n’intègre pas de puce NFC, mais il dispose d’une gigantesque batterie de 5 000 mAh, une batterie également compatible avec une charge rapide jusqu’à 33W.

➡️ Le Redmi Note 11 pour 157 $ (144 €) en profitant du coupon de réduction présent sur la fiche produit (également disponible sur Ebay). De plus, si vous êtes parmi les 200 premiers acheteurs, vous recevrez gratuitement des masques de sommeil ou des ventilateurs Mi.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite

Avec un design carré et des bords arrondis, la Redmi Watch 2 Lite propose un écran TFT de 1,55 pouces, une construction étanche pour des plongées jusqu’à 50 mètres de profondeur et dispose de plusieurs capteurs pour surveiller la condition physique de l’utilisateur. Cela comprend la mesure sur 24 heures de la SpO2, de la fréquence cardiaque, du sommeil et du stress, ainsi que du cycle menstruel pour les femmes.

Pour les aficionados de l’autonomie, l’appareil dispose d’une batterie de 262 mAh qui, selon le constructeur, garantit une autonomie allant jusqu’à 10 jours. Diverses options de personnalisation via l’application Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite sont également disponibles.

Pour ceux qui utilisent des applications tierces, la Redmi Watch 2 Lite prend également en charge la synchronisation des données avec Strava (un service de suivi de la condition physique), ce qui vous permet de partager vos réalisations avec votre famille et vos amis. Cela vous permet de faire de la randonnée ou de courir sans avoir à toujours avoir votre téléphone portable à proximité. Le système de haute précision se compose du GPS, GLONASS, Galileo et BDS.

Cette nouveauté dispose également d’une connectivité Bluetooth 5.0 basse consommation, d’un accéléromètre, d’un gyroscope, d’une boussole électronique et est compatible avec Android 6.0 ou supérieur et iOS 10.0 ou supérieur.

➡️ La Xiaomi Redmi Watch 2 Lite est disponible avec 42% de réduction (également disponible sur Ebay).

Les Mi Fans peuvent recevoir au hasard pour cet achat un projecteur, marque-page, masque pour les yeux ou encore une veilleuse.

Xiaomi TV Stick 4K

Le Xiaomi TV Stick 4K est un dongle pour transformer votre ancien téléviseur en Smart TV. Cet appareil est une petite clé portable qui vous permet de lire des films ou des séries télévisées en résolution 4K, et le meilleur de tous, il dispose du système d’exploitation Android TV.

Il prend en charge les technologies d’amélioration de l’image telles que Dolby Vision, Dolby Atmos et DTS HD pour offrir une expérience immersive. Il est également livré avec Google Assistant, une télécommande, un port HDMI et une connectivité Bluetooth.

➡️ Le Xiaomi TV Stick 4K est disponible à 49 $ (45 €) (également disponible sur Ebay).

Xiaomi Robot Vacuum Mop 2C

D’autre part, Xiaomi a également profité de l’occasion pour annoncer le nouveau Mi Robot Aspirateur, composé du modèle standard, du modèle Lite et du modèle Pro. Le modèle Pro, qui est bien sûr le meilleur du lot, utilise le système de navigation laser LDS pour se déplacer dans votre maison, même avec très peu de lumière. Doté d’un mécanisme de balayage sonique à haute fréquence de 10 000 vibrations par minute, il peut nettoyer plus rapidement et plus efficacement que ses deux frères. L’intérieur de l’appareil abrite un système d’aspiration de 3 000 Pa et une batterie de 5 200 mAh, ce qui permet de disposer de 3 modes d’aspiration et de 4 réglages de puissance d’aspiration.

Le modèle standard utilisera le système de détection et de routage plus grand public afin de maintenir le prix à un niveau raisonnable, mais il dispose tout de même d’un système d’aspiration de 2 700 Pa et d’une batterie de 3 200 mAh, tandis que la variante Lite est plus adaptée aux petits ménages, étant la moins chère et disposant d’une brique de jus de 2 600 mAh alimentant le moteur de 2 200 Pa.

Aujourd’hui, c’est le modèle standard qui est à prix cassé grâce à ce Mi Festival 2022.

➡️ Le Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2C à 229 $ (210 €) (également disponible sur Ebay).

Comme pour la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite, les Mi Fans peuvent recevoir au hasard pour cet achat un projecteur, marque-page, masque pour les yeux ou encore une veilleuse.