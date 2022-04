Si vous avez un mobile Galaxy, courrez le mettre à jour, car Samsung a corrigé ces 55 problèmes de sécurité

Les correctifs d’avril pour Samsung et One UI sont très importants, puisqu’ils corrigent pas moins de 55 vulnérabilités, aucune critique mais avec l’élimination du dangereux ‘Dirty Pipe’ inclus.

Il semblerait que Samsung veuille continuer à accélérer avec One UI et avec le support des mises à jour à ses utilisateurs, car après avoir annoncé il y a quelques semaines le meilleur SAV du catalogue Android avec jusqu’à 4 mises à jour majeures pour ses principaux smartphones, le La firme sud-coréenne peut désormais également se vanter d’avoir jusqu’à 19 téléphones mis à jour vers la dernière version de One UI 4.1, toujours basée sur Android 12.

De plus, maintenant depuis son propre blog de sécurité Samsung Mobile Security, le géant de Suwon a voulu partager avec nous les détails d’une mise à jour importante en avril pour ses smartphones, un package qui a déjà atteint les Samsung Galaxy S22, S22+ et Galaxy S22 Ultra et qui sera très prochainement déployé sur l’ensemble du portefeuille Samsung pour corriger bon nombre de vulnérabilités et de problèmes de sécurité, parmi lesquels Dirty Pipe.

En fait, c’est que comme nous l’ont dit les confrères du Galaxy Club dans ce dossier, pas moins de 55 bugs sont corrigés, catégorisés comme suit selon leur niveau de dangerosité :

Critiques.- Aucune.

Niveau élevé.- 27.

Niveau modéré.- 18.

Déjà inclus dans les mises à jour précédentes de Samsung.- 6.

Problèmes qui n’affectent pas les appareils Samsung.- 4.

Toutes ces vulnérabilités corrigées par Samsung s’appliquent à son micrologiciel propriétaire et s’ajoutent aux correctifs de sécurité mensuels de Google, de sorte que le géant sud-coréen continuera de démontrer son engagement envers les utilisateurs ainsi que la sécurité et l’expérience de One UI.

Deux autres best-sellers Samsung mis à jour vers One UI 4.1

Parmi ces 27 problèmes corrigés à haut risque se trouve Dirty Pipe, également identifié avec le code CVE-2022-0847, qui est probablement le principal protagoniste de ce package de correctifs puisque cette vulnérabilité permettait à n’importe quelle application d’obtenir un accès root à un appareil en profitant de une faille de sécurité dans la version 5.8 du noyau Linux.

Il convient de noter que ces 55 vulnérabilités détectées et corrigées par Samsung s’appliquent à son firmware propriétaire et s’ajoutent aux correctifs de sécurité que Google publie sur une base mensuelle, donc sans aucun doute nous devons apprécier et remercier le bon travail d’un Samsung qui continue peaufiner One UI pour maximiser l’expérience de ses utilisateurs et que la navigation et l’utilisation de ses services connectés soient aussi sûres que possible.

Vous n’avez plus d’excuses pour retarder la mise à jour de vos mobiles Samsung, alors dès l’arrivée du package d’avril, nous vous encourageons à mettre à jour en cours d’exécution pour éviter tout problème dérivé de ces 55 vulnérabilités qui ont été corrigées.

Bon travail Samsung… !

Les 19 téléphones Samsung qui ont déjà été mis à jour vers One UI 4.1

