Ce seront les trois finitions luxueuses du Xiaomi 12 Ultra, selon les médias chinois

Xiaomi explore les matériaux « premium » pour son smartphone le plus ambitieux, un Xiaomi 12 Ultra qui arriverait avec trois finitions luxueuses en céramique polie, verre trempé ou cuir vegan.

Cela fait un moment que le géant Xiaomi a dépouillé la marguerite avec un nouveau produit phare appelé à tout révolutionner dans la photographie mobile, même si la vérité est que ce Xiaomi 12 Ultra promis qui montre déjà certains détails dans les fuites nous fait attendre trop longtemps, surtout après avoir a présenté la signature de Haidian, déjà au début de l’année, à ses frères les Xiaomi 12 et 12 Pro.

Quoi qu’il en soit, et malgré le fait qu’au départ on avait dit que Xiaomi attendrait le troisième trimestre pour concurrencer directement Apple et Google, il semblerait que les élèves de Lei Jun se soient finalement mis d’accord pour faire avancer le smartphone le plus ambitieux de son histoire. , qui, selon des sources chinoises, pourrait être présenté en société en mai prochain.

Le rythme et la qualité des dernières fuites concordent avec ces dernières déclarations, qui révèlent déjà ces derniers temps des informations sensibles sur un mobile qui attirera efficacement l’attention dans la sobriété et le minimalisme habituels de Xiaomi, cette fois transformé en smartphone Android attaché à un appareil photo , avec un module arrière proéminent qui perdra l’écran secondaire mais sera à nouveau énorme, maintenant circulaire et probablement signé par Leica pour plus de battage médiatique et (en théorie) de meilleurs résultats.

De Chine, ils n’anticipent plus seulement l’atterrissage du prometteur Xiaomi 12 Ultra en mai, mais révèlent également certains détails de l’appareil et aussi une construction plus ambitieuse et « premium » que jamais chez Xiaomi avec trois finitions : verre trempé, céramique et végétalien cuir.

Xiaomi avance sa bête : ce sera le nouveau Xiaomi 12 Ultra qui arriverait en mai

De plus, comme nous l’ont dit des collègues chinois d’ithome, il semble que Xiaomi relèvera également la barre pour une construction plus ambitieuse et premium que jamais, cette fois en utilisant des matériaux nobles et en proposant trois finitions de luxe pour faciliter le choix des utilisateurs. aventure avec votre nouveau smartphone.

Il ne tirera pas seulement le Xiaomi 12 Ultra sur les verres mats qui sont si à la mode, pariant sur une finition en céramique polie et brillante dans les couleurs noir et blanc que Xiaomi a déjà explorée dans le passé, et qui rejoindra une autre version en verre trempé. chimiquement -Gorilla Glass Victus, ça devrait l’être- et un dernier inédit chez Xiaomi avec un dos en cuir végétalien, un matériau qui serait similaire au cuir au toucher et à l’apparence mais qui est obtenu à partir de sources végétales et durables.

Ce sera un smartphone robuste et étanche, qui devrait également conserver un multimédia très soigné avec des signatures non seulement de Leica en photographie, mais aussi de Harman-Kardon pour l’audio.

Concernant les spécifications, nous vous disons ce qui a déjà été dit, puisqu’il est question d’un panneau OLED avec résolution QHD + et technologie LTPO, qui offrira un rafraîchissement de 1 à 120 hertz et 100% de la gamme de couleurs DCI-P3.

Le cœur électronique serait évidemment un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, on n’en attendrait pas moins, avec différentes configurations de mémoire toujours avec les technologies LPDDR5 et UFS 3.1, en plus d’une batterie de 4 900 mAh avec HyperCharge jusqu’à 120 watts.

Et voilà la nouvelle autour d’un Xiaomi 12 Ultra qui oui, ça promet, et qui pourrait aussi être avancée, mais personne ne s’emballe trop car ce sera sûrement énorme, assez inconfortable et probablement très très cher… On verra bien , il faudra être attentif !

Le Xiaomi 12 Ultra excessif sera ce genre de mobile avec un appareil photo attaché

Sujets connexes : Xiaomi