La nouvelle application Epic Games vous permet de scanner n’importe quel objet en 3D à l’aide de la caméra mobile

RealityScan est une nouvelle application créée par les développeurs de Fortnite : elle permet de scanner des objets réels en 3D avec la caméra mobile.

Epic Games, la société de logiciels derrière le célèbre Fortnite et créateur du moteur graphique Unreal Engine, a lancé une nouvelle application mobile avec laquelle créer des modèles virtuels en trois dimensions d’objets réels. en utilisant uniquement l’appareil photo de nos smartphones.

L’application, RealityScan, a été développée en collaboration avec les sociétés spécialisées Capturing Reality et Quixel, et promet d’offrir une technologie de niveau professionnel à tous les types de publics. Grâce à lui, des scans 3D précis et de haute qualité peuvent être réalisés de manière beaucoup plus simple qu’avec d’autres outils.

L’application sera bientôt disponible en téléchargement sur Android et iOS

Comme confirmé dans un post sur le blog d’Epic Games, l’application sera bientôt disponible en téléchargement sur toutes les principales plateformes mobiles. Avec lui, les utilisateurs pourront générer des modèles tridimensionnels virtuels de n’importe quel objet capturé avec la caméra mobile. Plus tard, ces modèles peuvent être utilisés dans des expériences virtuelles développées à l’aide de plates-formes telles que Unreal Engine.

D’après les premiers tests, les résultats obtenus avec RealityScan ne sont toujours pas parfaits. Cependant, l’application est toujours en phase de test et la technologie de capture et de modélisation doit encore être affinée avant la sortie de l’application.

En ce sens, il convient de mentionner que RealityScan est disponible pour iPhone et iPad sous forme bêta via TestFlight, mais le programme est limité à 10 000 participants et il est actuellement complet. La version Android sera disponible plus tard.

