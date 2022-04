Nouveau OPPO A76 : processeur Snapdragon 680 et batterie de 5 000 mAh pour le nouveau milieu de gamme de la marque chinoise

L’OPPO A76 dispose d’un écran de 6,56 pouces à 90 hertz, de 4 Go de RAM, de 128 Go de stockage interne et d’un appareil photo principal de 13 MP.

OPPO continue de renouveler son catalogue de terminaux milieu de gamme, les OPPO A, pour faire face aux nouveaux Samsung Galaxy A qui ont récemment fait leur apparition, les Galaxy A33 5G et A53 5G. Ainsi, dans cette stratégie, le fabricant chinois vient de présenter l’OPPO A76 en Espagne, un terminal qui présente de nombreuses similitudes avec l’OPPO A36 présenté en Chine il y a quelques mois et qui se distingue par un processeur Snapdragon 680 et une grande batterie de 5 000 mAh

OPPO A76 : toutes les infos

OPPO A76 Les caractéristiques Dimensions 164,4 x 75,7 x 8,4 mm

189 grammes Écran Écran LCD IPS de 6,56 pouces

1612 x 720 pixels (HD+)

Taux de rafraîchissement : 90 hertz

Taux d’échantillonnage tactile : 180 Hz

Densité de pixels : 269 ppp

Luminosité maximale : 600 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 680 RAM 4 Go LPDDR4X Système opératif ColorOS 11.1 basé sur Android 11 Espace de rangement 128 Go UFS 2.2 appareils photo arrière

13MP f/2.2 principal

Profondeur 2MP f/2.4

frontale

8MP f/2.0 La batterie 5 000 mAh

Charge rapide SUPERVOOC 33W Les autres Dual SIM

4G

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.0

NFC

GPS, GLONASS, Beidou, GALILEO, QZSS

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

USB Type-C

Prise casque 3,5 mm Prix 239 €

L’OPPO A76 a une taille presque identique à celle de l’OPPO A36, avec des dimensions de 164,4 x 75,7 x 8,4 millimètres et un poids de seulement 189 grammes, soit seulement 4 grammes de plus que l’OPPO A36.

Au niveau de la conception, l’OPPO A76 se distingue par une finition appelée OPPO Glow sur son dos qui change l’intensité et la luminosité de sa couleur en fonction de la position dans laquelle nous plaçons le terminal.

Si l’on se concentre sur ses spécifications, l’OPPO A76 dispose d’un écran LCD IPS de 6,56 pouces avec une résolution HD+ de 1 612 x 720 pixels, un taux de rafraîchissement de 90 hertz, un taux d’échantillonnage tactile de 180 hertz et une luminosité maximale de 600 nits, plus qu’assez pour voir ce panneau parfaitement en plein soleil.

Ce nouveau terminal de milieu de gamme est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 680, un chipset à huit cœurs non compatible avec les réseaux 5G et qui s’accompagne de 4 Go de RAM de type LPDDR4X et de 128 Go de stockage UFS interne 2.2, extensible via microSD cartes.

Dans la section photographique, l’OPPO A76 parie sur un double module de caméra arrière composé d’un capteur principal de 13 mégapixels avec une ouverture focale f/2.2 et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels avec une ouverture focale f/2.4 et un appareil photo pour 8 -selfies mégapixels avec une ouverture focale f/2.0.

Un autre des points forts de ce nouveau milieu de gamme de la firme chinoise est son autonomie, puisqu’il dispose d’une grosse batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide SUPERVOOC de 33 W.

L’OPPO A76 ne manque pas non plus de connectivité, puisqu’il dispose de 4G, Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, Beidou, GALILEO, QZSS, lecteur d’empreintes digitales sur le côté, USB-C et 3.5mm prise casque.

Enfin, en tant que système d’exploitation, l’OPPO A76 exécute Android 11 sous la dernière version de la couche de personnalisation de la marque chinoise, ColorOS 11.1.

OPPO A76 : disponibilité et prix

L’OPPO A76 est désormais disponible à l’achat en Espagne en deux couleurs : Glowing Blue et Glowing Black à la fois via la boutique en ligne OPPO et via les distributeurs habituels pour un prix de 239 euros.

