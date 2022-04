SwitchBot: Rendez votre maison intelligente et automatique sans vendre un rein

La mise en place d’une maison intelligente ne doit pas nécessairement coûter « un rein » ou même prendre beaucoup de temps. Bien sûr, selon le niveau d’automatisation que vous souhaitez, vous pouvez vraiment vous lancer dans le câblage de vos lumières ou autres travaux électriques. Mais les produits SwitchBot que nous vous présentons dans cet article est probablement le moyen le plus simple et le plus abordable de s’y prendre. Ces simples appareils sont intelligents ou rend vos appareils existants intelligents et vous permet de commander des éléments tels que vos interrupteurs, vos rideaux et bien d’autres utilisations à l’aide de commandes vocales, d’une application mobile ou même de programmes de base prédéfinis.

SwitchBot Curtain: Même vos rideaux deviennent connectés

SwitchBot Curtain est un dispositif qui vous permet de motoriser et de contrôler à distance vos rideaux. S’adapte à la plupart des rails à rideaux en U, tels que ceux de la série Vidga d’Ikea.

Cet objet connecté peut être fixé à une vaste gamme de rideaux pour les rendre intelligents grâce à une installation simple de 30 secondes et qui ne nécessite aucun outil.

L’installation est facile et se fait en quelques minutes : montez dans le rail, puis définissez les positions de démarrage et d’arrêt dans l’appli. Combinez-en deux pour des rideaux à double face, et complétez avec SwitchBot Hub Mini pour un contrôle à l’extérieur de la maison et la prise en charge de Google Assistant et Siri.

Après l’installation, vous serez en mesure d’ouvrir et de fermer vos rideaux automatiquement, soit via notre application, soit en utilisant des horaires pour déterminer quand vos rideaux s’ouvriront ou se fermeront.

Quel que soit le type de tringle à rideaux que vous utilisez à la maison, nous avons généralement quelque chose qui peut s’adapter. Qu’il soit en forme de U, de I ou que vous utilisiez une tringle, le rideau SwitchBot peut toujours s’adapter. Veillez à sélectionner le bon type de tringle lors de l’achat et à mesurer les dimensions de votre tringle à rideaux afin que le rideau SwitchBot puisse fonctionner sans problème sur vos rideaux.

➡️ Le SwitchBot Curtain est disponible avec 20% de réduction ramenant son prix à 57,10 € (62,3 $) grâce au code 10FZBANX sur le site officiel ou sur Amazon jusqu’au 13 avril.

SwitchBot Bot: Vos vieux interrupteurs deviennent intelligents

Vous vous disputez souvent avec votre amoureux qui oublie toujours d’éteindre la lumière en quittant une pièce mais vos interrupteurs sont trop vieux pour être connecté et vous voudriez les contrôler avec votre smartphone ou votre voix ? Voici la solution !

SwitchBot Bot vous permet de passer facilement à une maison intelligente. Grâce à une installation facile. Vous pouvez adapter tous les appareils ou interrupteurs existants dans votre maison, au lieu de les remplacer. Ce dispositif est compatible avec à peu près n’importe quel interrupteur à bascule ou bouton de n’importe quel appareil domestique, ce qui vous permet de transformer instantanément de vieux appareils en quelque chose de beaucoup plus intelligent.

Mais vous pouvez aussi laisser libre court à votre créativité avec les nombreuses possibilités apportées par cet objet connecté, regardez quelques exemple ci-après.

Avec un Hub Mini SwitchBot (vendu séparément), les Bots peuvent être commandés par la voix par Alexa, Google Assistant, Siri et SmartThings. Profitez de l’expérience mains libres en disant « Alexa, éteins la lumière », « Hey Google, une tasse de café s’il te plaît », ou « Hey Siri, ouvre la porte du garage ». Par exemple, vous pouvez programmer une routine matinale pour allumer les lumières, la télévision et votre cafetière tous les matins pendant les jours ouvrables. Avec la fonction Scène*, vous pouvez définir des minuteries spécifiques et illimitées pour le robot. (*SwitchBot Hub Plus/Mini requis)

➡️Le Switchbot Bot est disponible avec 20% de réduction ramenant son prix à 18,60 € (20,3 $) grâce au code 10FZBANX sur le site officiel ou sur Amazon jusqu’au 13 avril.

SwitchBot Meter Plus: La température et l’humidité accessible partout

Le thermomètre hygromètre Plus de SwitchBot offre désormais un moyen encore meilleur de rester au fait de la température et de l’humidité autour de vous !

Avec un grand écran de 3 pouces, des taux de rafraîchissement des données plus rapides, des alertes intelligentes et des icônes d’affichage emoji intuitives, vous trouverez la gestion de la température encore plus facile que jamais.

Vous pouvez désormais enregistrer et analyser toutes vos données de température et d’humidité et les stocker localement via l’application de la marque (avec un maximum de 68 jours de données), ou via le cloud en utilisant le SwitchBot Hub Mini et profiter d’un stockage de données illimité. Vous pouvez également afficher des graphiques faciles à comprendre pour voir comment les données évoluent dans le temps.

Équipé d’une puce suisse Sensirion3, il peut détecter des différences de température jusqu’à 0,1 ° C près, avec une différence d’humidité de 1 % HR.

Meter Plus est capable de se tenir debout pour une utilisation sur table. Il est également doté d’un design mural et d’un dos magnétique, ce qui permet de l’installer rapidement et facilement dans n’importe quelle pièce pour protéger les objets auxquels vous tenez. Utilisez-le avec d’autres produits de SwitchBot pour une maison intelligente encore plus intelligente et plus facile à utiliser. Lorsqu’il est utilisé avec des appareils tels que SwitchBot Hub Mini, Amazon Echo et d’autres appareils de notre gamme de produits, vous aurez la possibilité d’automatiser presque tout.