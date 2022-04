Certains Samsung Galaxy S23 pourraient embarquer un processeur MediaTek

Samsung étudierait la possibilité de lancer certaines variantes de la série Galaxy S23 avec un processeur MediaTek à l’intérieur.

Et si les futurs flagships de Samsung s’équipaient d’un processeur MediaTek ? Des sources coréennes ont indiqué que la société prévoyait de commencer à utiliser les puces de la firme taïwanaise dans sa prochaine série de téléphones phares, le Samsung Galaxy S23.

Jusqu’à présent, Samsung n’utilisait des processeurs MediaTek que dans certains de ses modèles destinés au milieu de gamme, comme le Galaxy A31. Le haut de gamme, depuis ses débuts, a équipé les puces Qualcomm et Samsung Exynos selon les marchés.

Cela pourrait changer à partir de cette année, car des sources affirment que Samsung prévoit d’utiliser sa première puce MediaTek haut de gamme dans le Samsung Galaxy S22 FE, qui devrait arriver au second semestre de cette année.

Les Galaxy S22 FE et Galaxy S23 auraient un processeur MediaTek dans certains pays

Bien que les raisons pour lesquelles Samsung aurait décidé de faire le saut vers MediaTek avec sa future gamme de produits phares ne soient pas claires, tout semble indiquer que cela est dû aux problèmes que rencontre l’entreprise lorsqu’il s’agit de promouvoir l’utilisation de ses propres puces de la série Exynos. Quelque chose de logique, en revanche, puisque l’entreprise elle-même semble préférer utiliser des puces Qualcomm dans ses appareils sur la plupart des grands marchés, y compris la Corée du Sud.

De son côté, MediaTek continue de gagner du terrain en s’appuyant sur des plateformes mobiles de plus en plus équilibrées, qui réduisent progressivement l’écart existant par rapport aux plateformes Qualcomm Snapdragon. Sans aller plus loin, il y a quelques jours à peine, la liste des téléphones portables les plus puissants du moment a été publiée, avec plusieurs modèles équipés d’un processeur MediaTek dessus.

On ne sait pas quel modèle de processeur MediaTek Samsung envisage d’utiliser, mais les Dimensityy 8100 et Dimensity 9000 semblent avoir tous les suffrages pour finir par être présents dans les prochains Galaxy S22 FE et Galaxy S23. Il n’a pas non plus été confirmé si la société envisageait de lancer des modèles de puces MediaTek dans le monde entier, ou si la stratégie se limiterait aux pays asiatiques, où MediaTek est resté le leader du marché des processeurs mobiles pendant plus de cinq ans.

