5 simulateurs d’entreprise pour vous divertir sur votre Android

Le monde des affaires est assez effrayant, mais jouer à être entrepreneur, c’est autre chose avec ces applications.

Le monde des affaires implique toujours des opérations risquées. Mettre notre patrimoine en jeu est l’une des raisons pour lesquelles de nombreux entrepreneurs n’en finissent pas de franchir le pas. Mais on sait déjà que pour réussir, il faut prendre des risques. Si vous l’avez déjà fait, félicitations, maintenant vous méritez une pause et nous allons vous proposer 5 applications qui visent à divertir. Ce sont des simulateurs d’entreprise que vous pouvez installer sur votre appareil Android. Avec des thèmes variés et polyvalents, ils sont un repos bien mérité au cas où vous auriez besoin de prendre des décisions risquées et que vous n’oseriez pas dans le monde réel. Vous pouvez essayer de diriger une entreprise qui n’est pas dans votre domaine, vous pouvez même être meilleur que le vôtre !

4 applications Android pour jouer à être entrepreneur

Appuyez sur Tycoon

Un jeu simple dans lequel vous créerez d’abord de l’argent à partir de rien et, plus tard, vous pourrez augmenter votre richesse grâce à vos stratégies. Bien qu’il s’inspire du XXXVe siècle, ce jeu promet un plaisir sans pareil, puisqu’en quelques étapes seulement vous pourrez amasser une petite fortune à investir dans de nouvelles technologies et constructions. C’est le jeu typique pour déconnecter, il n’a pas beaucoup de prétentions, mais il est aimé.

Mon hôpital

Se mettre à la place d’un entrepreneur dans le secteur de la santé est toujours un défi. Vous devrez construire votre propre hôpital, organiser des quarts de travail, en assigner trois, contrôler ces patients qui ne font que se plaindre. Vous devrez même identifier et récolter des plantes médicinales pour fabriquer vos propres remèdes. Une gestion hospitalière complète qui peut vous rendre fou, même s’il est clair que ce qu’elle va vous offrir en premier lieu, ce sont des moments amusants. Cela vaut la peine de le télécharger, car il est assez divertissant et a un air très reconnaissant.

Créateur de montagne russe

Imaginez prendre la gestion d’un parc d’attractions. Bien que les loisirs de ceux qui vous rendent visite soient toujours une activité très motivante, ils peuvent vous donner bien des maux de tête. Vous devrez imaginer de nouvelles attractions pour que les visiteurs ne s’ennuient pas et cherchent d’autres alternatives. Vous devrez combiner le facteur amusant avec l’économique comme personne d’autre. Personne n’a dit que c’était facile, mais votre mission est d’obtenir le maximum d’avantages pour le parc et de voir les visages heureux de ceux qui le visitent.

Magnat de l’air 4

Bien que nous sachions tous quels sont les meilleurs simulateurs de vol, ce que nous propose AirTycoon 4, c’est de gérer différentes compagnies aériennes. Les pilotes seront chargés de les faire voler, votre mission est d’avoir le plus grand nombre d’avions loués à d’autres compagnies, d’obtenir une présence dans les aéroports importants ou de trouver différents itinéraires avec lesquels vous pouvez gagner beaucoup d’argent. En plus de divertir, cela nous met dans une situation qui nous échappe, puisque pratiquement aucun d’entre nous n’aura jamais l’occasion de s’occuper des tâches engagées.

Magnat de la casse

Ici, vous devez démontrer vos compétences dans la vente de véhicules. Vous commencerez assez bas, en prenant soin des voitures qui sont directement à la ferraille. Mais si vous voulez des compétences, vous pouvez devenir un magnat de la voiture. la concurrence ne va pas vous faciliter la tâche, vous devrez donc utiliser vos meilleures compétences pour vous démarquer dans l’entreprise. Comme tous les autres, cela nous permet de nous éloigner de la pression des vraies affaires.

Tous ces jeux de simulation d’entreprise sont disponibles sur le Google Play Store, et ils sont généralement proposés à un prix assez bas. Ce sont des développements qui permettent de regarder les entreprises sous un autre angle, il est donc fortement recommandé de les télécharger.

Pour un moment, il n’est pas mal d’utiliser ces jeux comme modèle de déconnexion. La pression que nous avons habituellement, que nous soyons indépendants ou petits entrepreneurs, est plus que suffisante pour nous consacrer du temps. Par conséquent, ces jeux peuvent être un bon point de rencontre pour continuer à développer le nez commercial. Choisissez le secteur qui attire le plus votre attention et démontrez toutes vos compétences, vous pourrez sûrement atteindre tous les objectifs que vous vous êtes fixés et sans avoir à risquer votre véritable capital.

