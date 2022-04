Android 13 a une nouvelle fonctionnalité qui pourrait sonner le glas des cartes SIM

Ils ne sont même pas utilisés comme standard dans l’industrie et Google veut déjà faire évoluer les eSIM, qui recevront le support MEP avec Android 13 pour permettre plusieurs profils actifs simultanément.

On sait tous qu’il est bien plus pratique d’avoir une puce intégrée et de choisir son tarif parmi tous les opérateurs, lorsque l’on met en place un nouveau terminal, que de devoir toujours s’occuper et déplacer sa carte SIM physique à chaque fois qu’on achète un autre appareil .

Cependant, les eSIM n’ont jamais réussi à s’imposer trop dans l’industrie ou à devenir la norme que nous voulions tous, en partie à cause de l’implémentation nulle ou médiocre qui implique la nécessité d’avoir un QR unique pour l’activer sur chaque nouvel appareil, et autre côté aussi parce qu’en réalité, personne ne nous a forcés ni les opérateurs.

Et si personne ne nous force, il semble que Google et Android 13 vont poser la première pierre pour que nous voulions tous utiliser la nouvelle ‘eSIM suralimentée’ qu’ils nous préparent déjà depuis Mountain View, et que les collègues d’Android Police prévu avec certains détails d’une mise en œuvre qui promet désormais.

Google propose Android 13 comme le début de la fin des cartes SIM physiques, et il le fait avec une nouvelle implémentation eSIM qui permettrait plusieurs profils et jusqu’à deux connexions simultanées, chacune avec un tarif même de différents opérateurs.

Personne ne doute à ce stade que les cartes SIM physiques sont bel et bien vouées à se perdre dans le temps, surtout après une miniaturisation qui a atteint un plafond depuis les cartes de crédit du début avec MoviLine jusqu’à la minuscule nano-SIM actuelle, dont l’évolution se passe réellement être intégré dans une puce facilitant son activation, éliminant les éléments mobiles des terminaux et bien sûr aussi les slots et ports physiques « ennuyeux » qui ont déjà commencé à dire au revoir avec la prise audio pour casque.

Le principal problème des eSIM était justement que le service dual-SIM ne pouvait être proposé que si l’on intégrait deux puces dans les smartphones, ce qui va totalement à l’encontre de la simplification voulue et n’aurait donc pas beaucoup de sens.

Cela sera corrigé par Google dans Android 13 grâce à sa nouvelle eSIM suralimentée qui active la fonctionnalité MEP (Multiple Enabled Profiles), grâce à laquelle nous pouvons activer plusieurs profils sur la même eSIM et ainsi permettre au téléphone de se connecter simultanément à deux opérateurs différents avec deux taux également différents.

De plus, la méthode MEP de Google est si intéressante car elle parvient à faire tout cela au niveau logiciel, en ne conservant qu’une véritable connexion physique entre les composants matériels sur lesquels sont implémentées plusieurs interfaces logiques qui servent de canaux de communication complètement indépendants.

L’explication simple est que le matériel n’aura pas à changer, une seule puce eSIM suffira, mais les utilisateurs pourront activer jusqu’à deux profils sur le même appareil qui se chargera, via un logiciel, de maintenir la communication ouverte simultanément avec deux opérateurs différents.

Google ajoute déjà les classes d’API nécessaires pour que les opérateurs puissent avoir toutes les informations sur les interfaces logiques et physiques, et tout indique que cette compatibilité sera intégrée dans les versions stables d’Android 13, cherchant, désormais, à se convertir au virtuel. SIMs dans la norme de l’industrie à court terme.

Nous verrons ce qui se passera à la fin, car nous connaissons l’histoire de Google avec certaines de ses idées les plus intéressantes et aussi celle d’une industrie qui ne bouge généralement pas jusqu’à ce qu’Apple le fasse d’une manière ou d’une autre… Qu’en pensez-vous ? Google réussira-t-il à imposer cette idée ?

