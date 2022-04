"Votre numéro de téléphone est suspendu": pourquoi ce message apparaît-il sur WhatsApp ?

Si vous voyez le message « Votre numéro de téléphone est suspendu » sur WhatsApp, il est probable que vous ayez été bloqué pour avoir utilisé des applications non officielles… Nous vous dirons comment y remédier !

Ces derniers jours ou semaines, des centaines de plaintes ont proliféré sur Internet de la part d’innombrables utilisateurs de WhatsApp qui voient comment leurs comptes sont temporairement suspendus, avec un message très crypté qui leur dit que « Votre numéro de téléphone est suspendu » sans plus d’explications incitant le l’utilisateur à contacter le support pour trouver une solution.

Et c’est que le service WhatsApp est effectivement bloqué dès que l’utilisateur voit ce message, donc la seule option sera effectivement de contacter le service client WhatsApp dans les e-mails [email protected] ou [email protected] pour nous indiquer les raisons de la suspension ainsi que la manière dont nous pouvons la résoudre pour retrouver l’accès à la plateforme.

Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas car nous allons maintenant vous révéler pourquoi ce message apparaît, ce que les utilisateurs concernés doivent également savoir car les responsables de Meta nous ont avertis activement et passivement à plusieurs reprises, annonçant il y a longtemps qu’ils allaient cesser catégoriquement prise en charge et fonctionnalité des applications non officielles et des clients alternatifs tels que WhatsApp Plus ou GB WhatsApp, bloquant temporairement tous les clients qui n’ont pas commencé à utiliser l’application officielle dans un certain délai.

WhatsApp n’avertit plus et passe maintenant directement à l’action, si vous utilisez un client alternatif comme WhatsApp Plus ou GB WhatsApp, il est probable que votre compte soit temporairement suspendu jusqu’à ce que vous commenciez à utiliser l’application Meta officielle.

La vérité est qu’il n’était plus facile d’utiliser des applications comme WhatsApp Plus depuis un certain temps maintenant, car après des plaintes de la société Menlo Park, ces applications ont fini par disparaître directement du Google Play Store et de l’App Store sur iOS, devant recourir au téléchargement de l’APK depuis son site officiel ou vers des référentiels moins sécurisés.

Cependant, il y a encore beaucoup d’utilisateurs qui veulent avoir l’énorme fonctionnalité supplémentaire de ces applications, ce qui nous a effectivement permis de faire des choses impossibles avec l’application officielle publiée par Meta et de personnaliser beaucoup mieux l’expérience WhatsApp.

Pas en vain, avec WhatsApp Plus, nous pouvons, par exemple, changer les palettes de couleurs et choisir de nouveaux thèmes, changer les polices ou même utiliser plus d’émoticônes et d’stickers de manière encore plus simple.

L’idée derrière ces clones de WhatsApp était bonne, mais il semble que Meta n’aime pas vraiment que les utilisateurs accèdent au service à partir d’autres clients, il est donc inutile de passer en revue ses avantages, vous faisant simplement savoir que vos jours sur la plate-forme sont comptés si vous ne passez pas à l’application officielle WhatsApp.

Au moins, ils nous proposent dans leur centre d’aide un guide pour passer à WhatsApp officiel tout en gardant nos chats et historiques intacts, un manuel que pour faciliter nous lions directement ici :

« WhatsApp n’approuve pas l’utilisation de ces applications tierces car il n’est pas possible de valider leurs pratiques de sécurité. »

Cela n’affecte pas trop Apple, car une fois les applications supprimées de l’App Store dans iOS, tout est contrôlé, puisque le propre système d’exploitation de Cupertino bloque l’installation d’applications externes à moins que nous ne jailbreakions notre iPhone. Sans aucun doute, sur Android, il a toujours été plus facile d’installer des applications de n’importe où, quelles que soient les sources, alors soyez prudent.

