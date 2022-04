Tous les mobiles qui pourraient voir le jour ce mois-ci

Ce sont tous les smartphones qui arriveront sur le marché en avril.

Lorsque nous entrons dans le troisième trimestre de l’année, le rythme des présentations de nouveaux appareils ne s’arrête pas et ce mois-ci, il est prévu que de nouveaux terminaux de marques telles que Samsung, Xiaomi, realme, OPPO, OnePlus ou vivo sortent.

Ensuite, nous détaillerons tous les mobiles et tablettes qui pourraient voir le jour en avril.

Samsung Galaxy M53 5G

Alors qu’il a déjà lancé ses nouveaux terminaux franchisés, les Samsung Galaxy S22, et sa nouvelle gamme de téléphones au sein de la gamme Galaxy A, les Galaxy A33 5G et Galaxy A53 5G, le constructeur coréen prévoit de présenter un nouveau smartphone milieu de gamme au fin de ce mois d’avril, le Galaxy M53 5G.

Comme nous vous l’avons récemment dit, le Samsung Galaxy M53 5G aura un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution FullHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 hertz, un processeur Qualcomm Snapdragon 750G 5G accompagné de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne et un triple module de caméra arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels.

Le Samsung Galaxy sera mis en vente en Inde au prix de 30 000 roupies indiennes, soit environ 362 euros à changer.

Xiaomi Redmi 10 Prime+ 5G

Le constructeur chinois Xiaomi présentera ce mois-ci de nouveaux terminaux au sein de ses marques indépendantes, Redmi et POCO. Le premier d’entre eux est le Xiaomi Redmi 10 Prime+ 5G, un terminal 5G bon marché doté d’un écran LCD de 6,58 pouces avec une résolution FullHD+ et un taux de rafraîchissement de 90 hertz, un processeur MediaTek Dimensity 700 livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne et une batterie avec une charge rapide de 22,5W.

PETIT F4

Le géant chinois prévoit également de lancer la nouvelle série POCO F4 sur le marché en avril, qui sera composée des POCO F4, POCO F4 GT et POCO F4 Pro.Selon les fuites qui nous sont parvenues jusqu’à présent, le POCO F4 serait une version modifiée du Redmi K40S et le POCO F4 Pro partagerait les spécifications avec le Redmi K50 Pro+.

Realme Narzo 50A Premier

realme présentera ce mois-ci un nouveau terminal sur le marché indien, un realme Narzo 50A Prime qui aura un écran LCD IPS de 6,6 pouces, un processeur Unisoc T612 accompagné de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, un triple module de caméra arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels et une batterie de 5 000 mAh.

OPPO F21 Pro

Le fabricant chinois OPPO a également choisi le mois d’avril pour lancer l’OPPO F21 Pro, un nouveau smartphone haut de gamme composé de fibre de verre et de cuir et doté d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution Full HD+, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 695, un triple module de caméra arrière composé d’un capteur principal de 64 mégapixels et de deux capteurs secondaires de 2 mégapixels et d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 33 W.

OnePlus Nord 2T et Nord CE 2 Lite

Autre marque du groupe BBK Electronics, OnePlus présentera également deux nouveaux smartphones ce mois-ci, les OnePlus Nord 2t et Nord CE 2 Lite.

Le OnePlus Nord 2T sera équipé d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution FullHD+ et un taux de rafraîchissement de 90 hertz, d’un processeur MediaTek Dimensity 1300, d’un système de triple caméra arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels et de deux capteurs secondaires. 8 et 2 mégapixels respectivement, une caméra selfie de 32 mégapixels et une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 80 W.

De son côté, le OnePlus Nord CE 2 Lite embarquera un écran LCD de 6,59 pouces, un processeur Qualcomm Snapdragon 695, un triple module caméra arrière composé d’un capteur principal de 64 mégapixels et de deux capteurs secondaires de 2 mégapixels, et un capteur de 5 000 Batterie mAh avec charge rapide 33W. Le OnePlus Nord CE 2 Lite sera mis en vente en Inde au prix de 20 000 roupies indiennes, soit environ 242 euros à changer.

vivo X Fold et vivo X Note

Le fabricant chinois vivo lancera également deux nouveaux terminaux sur le marché le 11 avril, le vivo X Fold et le vivo X Note.

Le premier mobile pliable de Vivo, le vivo X Fold, comportera un écran OLED de 6,53 pouces avec une résolution FullHD+, un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 accompagné de 12 Go de RAM et de 512 Go de mémoire interne et d’une batterie de 4 600 mAh avec 80 W charge rapide filaire et sans fil 50W.

De son côté, le vivo X Note sera équipé d’un écran AMOLED de 7 pouces avec une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et d’une batterie de 5 000 mAh avec la même charge rapide que celle du le Je vis X Fold.

Rubriques connexes : Mobiles