Samsung laisse l’un de ses téléphones les plus vendus sans mises à jour

A partir d’aujourd’hui, le mythique Samsung Galaxy S9 est exclu des plans de support de Samsung : il n’y aura plus de mises à jour.

Quatre ans se sont écoulés depuis sa sortie, ce qui signifie que sa période de support est terminée. Par conséquent, à partir d’aujourd’hui, le Samsung Galaxy S9 ne recevra plus de nouvelles mises à jour Android.

Cela a été confirmé par la société elle-même sur son site Web d’assistance, supprimant le Galaxy S9 et le Galaxy S9+ de la section des appareils avec des mises à jour garanties tous les trois mois.

Mais ce n’est pas le seul changement apporté par Samsung : désormais, le Galaxy S10 ne recevra plus de mises à jour mensuelles, mais le fera tous les trois mois jusqu’à la fin de sa période de support officielle.

Les Galaxy S9 et S9 + restent sans mises à jour pour toujours

Avec plus de 35 millions d’unités vendues, les Galaxy S90 et S9+ sont parmi les téléphones les plus vendus de l’histoire de l’entreprise. Au fil des ans, les appareils ont continué à recevoir des mises à jour, recevant finalement Android 10 et obtenant fréquemment des correctifs de sécurité.

Cependant, à partir de ce mois-ci, les Galaxy S9 et S9+ suivront le même chemin que les Galaxy S8 et S7 : ils ne recevront plus de mises à jour, ni pour le système ni pour la sécurité.

De son côté, les modèles de la série Galaxy S10 entrent pleinement dans leur dernière année de support garanti, réduisant ainsi la fréquence d’arrivée des mises à jour : de nouvelles versions tous les mois, on passe à de nouvelles versions tous les trois mois.

Bien que ce ne soit probablement pas une bonne nouvelle pour ceux d’entre vous qui utilisent encore un Galaxy S9 ou S9+, n’oubliez pas que les appareils sont sortis il y a plus de quatre ans et que très peu de fabricants autres que Samsung et Google s’engagent à offrir une période de support aussi longue. .

