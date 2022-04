Nouveau realme Pad Mini, la version compacte de la tablette realme

Rpanle Adaptateur USB C vers Jack 3.5mm, Adaptateur Jack USB Type C Audio DAC Hi-res Chipset Compatible avec P40/P30/P20 Pro/Mate10/20 Pro, S20/S20Ultra/Note10 +/A80, Pixel 4XL, Oneplus7 - Noir

Son de haute qualité : L'adaptateur casque USB C avec puce DAC intégrée de haute qualité, vous permet de connecter un casque 3,5 mm à un appareil doté d'un port de type C pour la lecture audio et le fonctionnement mains libres. Il prend en charge la haute résolution et des vitesses allant jusqu'à 24 Bit/ 96 kHz. assurer la qualité sonore authentique et naturelle sans distorsion.fournit un signal stable et prend en charge moins de perte de musique stéréo. Adaptateur USB C vers Jack 3.5mm: cordon audio professionnel haute fidélité permettant de connecter un smartphone à votre voiture avec un port auxili de 3,5 mm, idéal pour écouter de la musique de haute qualité à partir du téléphone avec vos amis et votre famille sur la route. Haute Qualité: La gaine en nylon tressé est très robuste, offre une protection supplémentaire pour éviter les dommages et l'usure. L'embout en aluminium résiste à la chaleur et à la corrosion, augmente la durée de vie. Les connecteurs sont solides et tiennent fermement pour éviter la déconnexion intempestive. Fonction Multiple: Adaptateur USB Type C Jack vous permet de brancher un écouteur/ Enceinte/ casque/ haut-parleur de prise 3,5mm aux nouveaux smartphones USB C ( sans prise jack ). Conception compacte et portable: Avec une longueur totale de 12 cm, adaptateur Jack USB C est facile à transporter. Il peut être plié à volonté et placé dans votre sac ou poche pour vous permettre d'écouter de la musique en tout moment et n'importe où. Plug & Play.