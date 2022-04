Apple estime que ces applications sont essentielles sur votre smartphone

L’App Store d’Apple indique clairement lorsque vous entrez pour la première fois, ces applications sont « incontournables ».

Apple a préparé un accueil pour tous ceux qui commencent à utiliser un nouvel iPhone. Lorsque vous entrez pour la première fois dans l’App Store, la boutique d’applications pour les Californiens, vous trouverez une liste d’applications « indispensables ».

Sous le titre de « Must-Have Apps », ou, « Applications que vous devez avoir », une liste assez variée est incluse. D’Apple, ils les appellent également « essentiels pour commencer », même si, honnêtement, il ne semble pas que beaucoup d’entre eux soient exactement essentiels.

Apple veut que vous installiez ces applications

Ce sont toutes les applications qu’Apple considère comme essentielles lorsqu’on commence à utiliser un nouvel iPhone.

Snapchat

Discorde

CashApp

TikTok

Youtube

Gmail

amazone

bourdonner

Reddit

Hulu

Disney+

nous vendons

Tinder

Shein

Pandore

starbucks

nuage sonore

widgetsmith

Walmart

picsart

Amazon Prime Vidéo

hbo max

musique Youtube

Duolingo

Twitter

LinkedIn

ESPN

charnière

calmer

Paramount+

Crunchyroll

DAZN

Bien qu’il soit intéressant de voir comment plusieurs applications de rencontres sont incluses (nous avons trouvé Tinder, Bumble et Hinge), il est encore plus impressionnant de ne voir aucune des applications Meta. D’une manière ou d’une autre, chez Apple, ils pensent que leurs utilisateurs sont un peu seuls et ne veulent pas qu’ils utilisent quoi que ce soit lié à Facebook.

Ni WhatsApp, ni Instagram, ni Facebook. D’Apple, ils semblent croire que certaines des applications les plus téléchargées au monde ne sont pas essentielles. Et le plus intéressant de tout, c’est qu’il semble y avoir une raison.

La raison pour laquelle ni WhatsApp ni Instagram ne sont indispensables

Ceux de Cupertino ne voient pas d’un bon œil l’histoire des feuillets Facebook. Autoriser le partage des données personnelles de millions de personnes dans le scandale de Cambridge Analytica n’est pas une belle chose. L’intérêt pour le réseau social a chuté depuis lors et n’est pas quelque chose qui passe inaperçu.

De plus, Apple parle de la vie privée comme l’une des caractéristiques les plus importantes de son iPhone depuis quelques années, cela n’aurait aucun sens de s’allier ou même de mentionner une entreprise dont la réputation a été si endommagée. Ce serait la raison pour laquelle ces applications populaires n’apparaissent pas dans la liste des recommandations.

Rubriques connexes : Applications