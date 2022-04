AnTuTu publie la liste des téléphones Android les plus puissants du moment

Ce sont les smartphones Android les plus puissants du moment, selon AnTuTu.

Comme à son habitude en début de mois, AnTuTu a publié la liste des 10 téléphones Android les plus puissants du moment. A cette occasion, la liste comprend les modèles vendus en Chine durant le mois de mars. La liste des modèles vendus dans le monde sera disponible dans les prochains jours.

Ce mois-ci, la liste est particulièrement chargée de nouveautés. Et c’est que, pour la première fois, il est possible de trouver des téléphones avec un processeur MediaTek qui ont pu surpasser les modèles avec le dernier processeur Qualcomm.

Le MediaTek Dimensity 9000 se faufile pour la première fois dans le top 10 des mobiles les plus puissants

Malgré son entrée dans le top 10, le Dimensity 9000 de MediaTek est toujours hors du podium ce mois-ci. La première place est occupée par le RED MAGIC 7 Pro, avec un processeur Snapdragon 8 Gen 1 et 16 Go de RAM. Ce modèle a pu atteindre un score moyen de 103315 points.

En deuxième et troisième position se trouvent les deux frères de la série iQOO 9. Fait intéressant, l’iQOO 9 est au-dessus de l’iQOO 9 Pro, malgré le fait que les deux ont le même processeur et la même quantité de RAM.

En descendant du top 3, on retrouve le premier modèle basé sur une puce MediaTek, le Redmi K50 Pro.L’appareil équipe un Dimensity 900 avec 8 Go de RAM, et a pu obtenir un score moyen de 997730 points.

Juste en dessous se trouve le Nubia Z40 Pro, un modèle vendu uniquement en Chine, et basé sur le Snapdragon 8 Gen 1. La sixième position est pour un autre modèle doté d’un cerveau MediaTek, l’OPPO Find X5 Pro dans sa version chinoise.

Les quatre dernières positions reviennent au Xiaomi 12 Pro, au realme GT 2 Pro, au Motorola Edge X30 et au Redmi K50 Gaming Edition, tous basés sur la plate-forme Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

