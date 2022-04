Ces téléphones Xiaomi ne recevront plus les mises à jour MIUI

Xiaomi a mis à jour sa page d’assistance pour indiquer les appareils qui ne recevront plus d’autres mises à jour système et de sécurité.

De temps en temps, Xiaomi met à jour sa page d’assistance produit pour indiquer les appareils qui ne sont plus officiellement pris en charge par l’entreprise et ne recevront donc plus de mises à jour système ou de sécurité.

À cette occasion, la société a mis à jour ladite page pour ajouter de nouveaux modèles qui, depuis le 29 mars, ne recevront plus de nouvelles versions de MIUI ou Android, ni de mises à jour visant à résoudre les vulnérabilités.

Plus de mises à jour pour les Mi A2, Mi Pad 4, Mi MIX 3 et autres téléphones Xiaomi

Pour l’instant, la liste des appareils qui ont cessé de recevoir du support se compose des terminaux Xiaomi et Redmi, et il n’y a actuellement aucun POCO indiqué dessus.

Comme nouveautés, il faut s’arrêter à l’apparition de modèles relativement récents ou très populaires, comme les Xiaomi Mi MIX 3, Redmi Note 5 et Redmi Note 6 Pro. D’autres, comme le Mi 9 SE sont également ajoutés, et désormais ils ne recevront pas de nouvelles mises à jour MIUI. Ensuite, nous laissons la liste complète

Les téléphones Xiaomi qui ne recevront plus de mises à jour

MI 1

MON 2

MI 2A

MI 3

MI 4

MI 4S

MI 4c

MI 5

MI 5s

MI 5s Plus

MI 5c

MI 5X

MI 6

MI 6X

MI 8 SE

Remarque IM

MINote 2

MINote 3

MINote Pro

mélanger

mélanger 2

MON MAX

MON MAX 2

MI A1

MI A2

MI A2 Lite

mon tampon

MON Pad 2

MON Pad 3

MON Pad 4

MI Pad 4 Plus

MON MAX 3

MI 8 Lite

MIX 2S

MON MIX 2S

Édition explorateur MI 8

mélanger 3

MON MIX 3

UNITÉ MI 8

MI 9SE

mon jeu

Téléphones Redmi qui ne recevront plus de mises à jour

redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

redmi 5

redmi 5plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6Pro

Redmi 6A

redmi s2

Redmi Y2

Redmi Note 6 Pro

Par conséquent, les personnes qui utilisent encore l’un des appareils indiqués dans la liste doivent savoir qu’elles ne disposent plus de mises à jour garanties et ne recevront donc pas de correctifs de sécurité ni de nouvelles versions du système, avec les risques que cela implique au niveau de la sécurité. . .

