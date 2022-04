Nouveaux realme C35 et C31, deux mobiles bon marché avec de grosses batteries et un design renouvelé

Les nouveaux mobiles realme bas de gamme arrivent en Espagne: il s’agit des nouveaux realme C35 et realme C31

realme a annoncé aujourd’hui l’arrivée en Espagne de ses deux nouveaux modèles destinés à l’entrée de gamme : le realme C31 et le realme C35. Les deux terminaux présentent un design renouvelé par rapport à la dernière génération et introduisent des processeurs plus puissants que leurs prédécesseurs.

Leurs prix, 149 et 199 euros, en font deux des modèles les plus abordables du catalogue realme mobile. Malgré cela, la marque affirme avoir travaillé pour essayer de proposer les meilleures spécifications possibles dans un format abordable.

realme C35, toutes les informations

Realme C35 Les caractéristiques Dimensions 164,4 x 75,6 x 8,1 mm

189 grammes Écran ACL de 6,6 pouces

FullHD+

Taux d’échantillonnage de 180 Hz

Luminosité jusqu’à 600 nits Processeur Unisoc T616

12nm

noyau octa

jusqu’à 2,0 GHz

Carte graphique ARM Mali-G57 RAM 4/6 Go LPDDR4X Système opératif realme UI R Edition basé sur Android 11 Espace de rangement 64/128 Go UFS 2.2 extensible par microSD jusqu’à 1 To appareils photo arrière

– 50MP f/1.8

-2MP macro f/2.4

-2 MP f/2.8 Objectif noir et blanc

frontale

– 8MP f/2.0 La batterie 5000mAh

Charge rapide 18W (chargeur 18W inclus dans la boîte) Les autres -USB Type-C

-Double SIM + microSD

-Lecteur d’empreintes digitales latéral

-Bluetooth 5.0

-NFC

-Port casque 3,5 mm

Le modèle haut de gamme de la famille dispose d’un grand écran Full HD+ de 6,6 pouces, entouré d’un corps en plastique aux bords droits et d’un dos complètement lisse. Il est disponible en deux couleurs : vert et noir, tous deux avec une finition brillante à l’arrière.

Il dispose d’un système de caméra principal dirigé par un capteur de 50 mégapixels, qui est accompagné d’une caméra macro de 2 mégapixels et d’un capteur monochrome. Sa caméra frontale, située dans une petite « encoche » en forme de goutte, dispose de 8 mégapixels.

Le realme C35 tire sa puissance d’un processeur octa-core Unisoc T616 capable de fonctionner à une fréquence d’horloge maximale de 2 GHz, accompagné de 4 ou 6 Go de RAM et d’un stockage interne de 64 ou 128 Go. extensible par microSD.

Tout cela est pris en charge par realme UI basé sur Android 11 et par une batterie de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 18 W.

Son prix en Espagne est de 199 euros pour le modèle 4 Go de RAM avec 128 Go de stockage. Il est également possible de l’acheter avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, à un prix légèrement inférieur de 179 euros. Il est disponible sur la boutique en ligne officielle de realme.

realme C31, toutes les informations

Realme C35 Les caractéristiques Dimensions 164,7 x 76,1 x 8,4 mm

197 grammes Écran ACL de 6,5 pouces

HD+

Taux d’échantillonnage de 120 Hz Processeur Unisoc T612

12nm

noyau octa

Jusqu’à 1,82 GHz

Carte graphique ARM Mali-G57 RAM 3/4 Go LPDDR4X Système opératif realme UI R Edition basé sur Android 11 Espace de rangement 32/64 Go UFS 2.2 extensible par microSD jusqu’à 1 To appareils photo arrière

– 13MP f/2.2

-2MP macro f/2.4

-2 MP f/2.8 Objectif noir et blanc

frontale

– 5MP f/2.2 La batterie 5000mAh

Charge 10W (chargeur 10W inclus dans la boîte) Les autres -micro USB

-Double SIM + microSD

-Lecteur d’empreintes digitales latéral

-Port casque 3,5 mm

De son côté, le realme C31 est le modèle le plus humble de la série. Il a un design similaire à celui du realme C35, bien que dans ce cas, son dos en plastique présente une légère courbure sur ses côtés. De même, l’écran réduit sa taille à 6,5 pouces, bien que les dimensions générales de l’appareil augmentent légèrement, car sa face avant n’est pas si bien utilisée.

Il utilise un processeur Unisoc T612, légèrement moins puissant que celui du C35. De plus, il est disponible dans des configurations de 3 ou 4 Go de RAM avec 32 ou 64 Go de stockage, dans les deux cas extensibles par microSD jusqu’à 1 To.

Le système de caméra subit également des coupures, supprimant la caméra principale de 50 mégapixels et la remplaçant par un capteur de 13 mégapixels. Les deux autres caméras complémentaires sont identiques, et le capteur selfie réduit sa résolution à 5 mégapixels.

Il est possible de trouver le realme C31 sur le site realme, au prix de 149,99 euros pour le modèle avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. La version avec 4 Go de RAM et le double de la mémoire interne est au prix de 169,99 euros.

