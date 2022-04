Top 9 des applications de gestion des médicaments et des pilules : rappelez-vous votre dose

Vous n’oublierez plus de prendre vos médicaments si vous utilisez l’une de ces applications.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, 50 % des personnes qui souffrent d’une maladie chronique ne respectent pas adéquatement leur traitement. Habituellement, la cause en est l’oubli de prendre les médicaments nécessaires.

Heureusement, la solution à ce problème est dans la paume de votre main (littéralement), car avec l’aide de certaines applications que vous pouvez télécharger sur votre mobile, vous n’aurez pas à vous soucier d’oublier lors de la prise de vos médicaments.

Applications d’allergie : les 5 meilleures applications pour les allergies au pollen

Ces types d’applications sont essentielles tant pour les patients que pour les médecins, car elles permettent de surveiller l’état de santé ainsi que d’organiser la prise de médicaments.

Ensuite, nous vous parlerons de certaines des applications permettant de mémoriser les médicaments les mieux notés par les utilisateurs du Play Store.

Meilleures applications de rappel de médicaments

Médisafe

rappel de pilule de dame

Ma thérapie

Contrôle médical

rappel de médicaments

L’heure des médicaments !

rappel de pilule

rappel de pilule

Mes médicaments

Médisafe

C’est l’une des applications les plus réputées du Play Store et elle possède plusieurs fonctionnalités qui en font l’une des plus utiles.

Comme c’est souvent le cas avec les applications de ce type, pour commencer, les médicaments dont le patient doit se souvenir doivent être enregistrés, puis la prise de chacun peut être programmée.

Avec Medisafe, vous pouvez suivre chaque médicament et la dose, vous pouvez également choisir une icône pour chaque médicament, ce qui vous permet de l’identifier visuellement rapidement.

Une autre caractéristique intéressante est qu’il comprend un glossaire avec les médicaments les plus courants et un historique de prise de médicaments, de sorte que l’application avertit lorsqu’il est temps d’acheter à nouveau le médicament avant qu’il ne soit épuisé.

Un outil intéressant de cette application est Medifriend Alert, cette fonction permet des notifications entre proches afin qu’ils soient à jour et aident le patient à poursuivre correctement le traitement.

Une autre chose à noter est que Medisafe peut être connecté à la smartwatch Android, c’est gratuit et il offre également des fonctionnalités premium.

Lady Pilule Rappel

Cette application vous permet de suivre votre consommation de pilules contraceptives et possède l’une des notes les plus élevées du Play Store.

Parmi ses fonctionnalités les plus intéressantes, il y a la possibilité d’ajouter deux widgets à l’écran du mobile. L’un affiche le jour du cycle dans lequel vous vous trouvez pour savoir si vous devez prendre la pilule ou non et l’autre affiche un calendrier à l’écran pour voir le planning des prises.

Une autre chose intéressante est que cette application s’adapte à tout type de pilule, puisque la quantité par conteneur peut être personnalisée et qu’elle affiche également l’état de la tablette sur l’écran pour pouvoir contrôler visuellement les prises.

L’application comprend des rappels quotidiens qui sont automatiquement désactivés le jour où vous n’avez pas à prendre la pilule et vous alerte également lorsque vous devez acheter une nouvelle plaquette.

Cette application est entièrement gratuite et peut être obtenue sur le Google Play Store.

Ma thérapie – Rappel de médicaments

Cette application est gratuite et très complète pour contrôler non seulement la prise de médicaments mais aussi l’état de santé général.

Parmi ses principales caractéristiques, nous pouvons voir qu’il comprend non seulement des alarmes et des rappels pour les médicaments, mais qu’il conserve également un enregistrement des doses manquées et confirmées.

Ses alarmes sont adaptées aux médicaments avec différents types de doses et permettent l’inclusion de membres de la famille pour aider à les contrôler.

Un aspect très intéressant et distinctif est que vous pouvez emporter un journal de santé imprimable à donner au médecin. Ce journal contient des enregistrements de médicaments et de dosage ainsi que des vérifications de l’humeur et des symptômes (utiles pour les personnes souffrant de dépression). De plus, le poids, l’activité et la glycémie (pour les personnes atteintes de diabète) peuvent être enregistrés.

MedControl

Med Control est une autre des applications gratuites que nous pouvons trouver pour nous aider à contrôler la prise de médicaments.

Les principales caractéristiques comprennent des rappels pour toutes sortes de médicaments, non seulement à l’avance mais aussi au moment exact de les prendre. Vous pouvez également suivre les doses et l’application indique combien de temps il faut pour prendre le prochain médicament.

Cette application montre également l’état quotidien du traitement médical.

Il convient de préciser qu’en plus d’être entièrement gratuit, aucune inscription n’est requise pour utiliser cette application.

Rappel de médicaments

Cette application possède plusieurs fonctionnalités très utiles qui la distinguent des autres. Il fonctionne à la fois pour la gestion des médicaments et le suivi des symptômes (comme les maux de tête).

Non seulement l’observance de la prise de médicaments peut être contrôlée, mais les vitamines et les suppléments, l’activité, la nutrition, la fréquence cardiaque, les thérapies, les symptômes de la grossesse et du bébé, etc. peuvent également être surveillés.

Comprend une base de données de médicaments et de suppléments.

Des rappels de médicaments peuvent être programmés et des rapports graphiques des enregistrements saisis peuvent être imprimés.

Pour ajouter un nouveau médicament, il suffit de prendre une photo de l’ordonnance du médecin.

Les rendez-vous médicaux peuvent être enregistrés et partagés.

Compatible avec les appareils portables, il fonctionne avec Apple Health et Google Fit.

Comprend le vaccin et le carnet de vaccination.

Toutes ces fonctionnalités sont entièrement gratuites, vous pouvez obtenir des fonctionnalités premium supplémentaires pour un paiement mensuel de 6,99 USD ou un paiement annuel de 59,99 USD.

L’heure des médicaments !

Cette application vous permet de contrôler et de configurer des rappels pour différents types de médicaments et différents jours, en continu ou non.

Prend en charge différentes langues : anglais, portugais et espagnol.

C’est entièrement gratuit.

Cette application peut être combinée avec MD-Vademecum, une application Android qui comprend des informations sur les médicaments et les maladies.

Rappel de pilule

Cette application est gratuite mais offre également des fonctionnalités premium payantes.

Il vous permet de vous rappeler quand prendre vos médicaments et de garder une trace de vos pilules sur le calendrier.

Pill Reminder vous permet de savoir si vous devez prendre une pilule avant ou après les repas.

Parmi ses fonctions, il comprend : l’enregistrement de l’horaire des médicaments, le pilulier, les alarmes pour les différents médicaments et le contrôle des médicaments.

Rappel de pilule et suivi des médicaments – TakeYourPills

Cette application gratuite de suivi et de rappel des médicaments possède plusieurs fonctionnalités utiles, telles que le réglage de différentes alarmes et le suivi des médicaments pour éviter de manquer une dose ou de surdoser.

Un fait intéressant est qu’il vous permet de créer plusieurs profils pour pouvoir contrôler la prise de médicaments de toute la famille.

Une fonction très utile est l’avertissement de surdosage, cet avertissement apparaît à chaque fois que vous essayez d’enregistrer la prise d’une dose de médicament qui ne correspond pas aux paramètres saisis dans l’application.

L’enregistrement et le rappel des médicaments peuvent être définis pour une ou plusieurs fois et peuvent être activés certains jours de la semaine.

Il comprend un historique des recettes pour se souvenir de la dernière fois qu’un médicament a été pris.

Les 9 meilleures applications pour prendre la température et contrôler la fièvre

Mes médicaments

Cette application est très facile à utiliser, pour créer automatiquement une alarme ou un rappel pour chaque médicament, il suffit de charger les instructions du médecin.

Inclure un enregistrement avec la date et l’heure de chaque prise de vue.

Si vous vous occupez d’une personne âgée, vous serez intéressé par les informations que nous avons recueillies sur les meilleures applications pour les personnes âgées et leur prise en charge.

Rubriques connexes : Applications