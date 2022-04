Vous pouvez maintenant voir le spectaculaire vivo X Fold en vidéo, un autre pliable qui fait rougir Samsung

De Chine, ils nous montrent déjà en détail le nouveau vivo X Fold, une nouvelle génération pliable à charnière (sans plis !) et qui dispose d’un module photographique ultra performant signé ZEISS.

Il le fera avec un petit nouveau concept dans son format, c’est exactement le même que les trois modèles Galaxy Fold précédents, mais la vérité est que dans son boîtier, il est livré avec une bien meilleure finition avec une charnière de nouvelle génération évitant les plis gênants, laissant également place à un immense module photographique, de la meilleure qualité et signé du célèbre ZEISS avec son optique Vario-Tessar et son revêtement T*.

La meilleure partie est que cette fois nous avons non seulement quelques images et certains détails divulgués, car les collègues de 91mobiles se sont permis de publier pratiquement toute la fiche technique de l’appareil, ainsi qu’une vidéo de présentation qui, pardonnez la redondance, nous présente devant du temps à ce vivo X Fold qui verra le jour très bientôt.

Il est si proche que des sources en Asie nous disent que la firme de Dongguan le montrera au monde le 11 avril, dans une semaine, même si pour l’instant personne n’ose confirmer la date de lancement et les marchés qui le recevront dans une maison. .. OPPO a quitté l’Europe et l’Amérique latine sans son précieux Find N!

Voici le vivo X Fold, un mobile pliable avec deux écrans, double lecteur d’empreintes digitales et Snapdragon 8 Gen 1

Comme vous le verrez dans la vidéo, qui dure un peu plus d’une minute, le facteur de forme du premier mobile pliable de vivo ressemble plus à celui de Samsung qu’à celui d’OPPO, car il est plus long et plus grand lorsqu’il est fermé, sans passer par les deux un smartphone compact comme le fait le Find N.

Bien sûr, alors que Samsung parie sur son Galaxy Z pour des systèmes photographiques plus sobres, en direct, ils ont décidé d’améliorer cette section avec un immense rectangle qui est déjà un signe de la marque, dans lequel un cercle avec les quatre capteurs est intégré accompagné d’un LED clignotante dans le coin inférieur droit. Le logo ZEISS, partenaire de l’entreprise depuis quelques années, est le protagoniste, nous savons donc déjà que je vis pour ne pas baisser ses avantages photographiques en échange d’un paravent.

En ce qui concerne la finition, nous dirions que ceux de Dongguan miseront une fois de plus sur cette texture semblable à du cuir, ou du moins c’est ce que montre ce modèle bleu clair qui pourrait être accompagné d’autres designs et matériaux tels que le magnifique Enigma Black de le vivo X70 Pro+.

Concernant le matériel, nous avons également beaucoup d’informations que nous résumons maintenant directement pour vous, afin que vous puissiez vous mettre en appétit et faire vos suppositions en attendant que Vivo annonce s’il est finalement vendu en Espagne et à quels prix :

Écran externe.- OLED FHD+ 1080p de 6,5 pouces, 120 Hz

Écran interne.- 8 pouces AMOLED (Samsung E5) 2K+, 120 Hz

Chipset.- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

RAM.- 12 Go (LPDDR5)

Stockage.- 256 ou 512 Go (UFS 3.1)

Appareils photo.- 50 MP (large), 48 MP (ultra large), 12 MP (téléobjectif), 8 MP (téléobjectif périscope)

Batterie.- 4 600 mAh en deux cellules, charge rapide jusqu’à 80 ou 120 W avec câble et 50 W sans fil

Un téléphone qui a sans aucun doute une très belle apparence et vise très haut, même s’il arrivera sûrement exclusivement sur le marché chinois au moins au début, nous laissant envie de l’essayer sûrement jusqu’après l’été au plus tôt et tant que je vivrai décide de le vendre internationalement.

Il faudra attendre une semaine pour le savoir officiellement, alors ne déconnectez pas trop car comme une grande présentation de tout constructeur approche toujours, les fuites se succèdent avec une meilleure qualité et plus rapidement.

Voici comment se présente le marché du mobile pliable en ce moment : Samsung s’adjuge 90 % des ventes

