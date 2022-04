Meilleurs téléphones avec stylet : dessinez, prenez des notes et éditez avec un maximum de confort

Les mobiles avec stylet sont parfaits pour dessiner, éditer des photos ou prendre des notes. Ce sont les meilleurs que vous puissiez acheter.

L’utilisation de votre mobile avec un stylet peut grandement faciliter des tâches telles que dessiner, prendre des notes ou retoucher des photos. Cependant, peu de smartphones sont accompagnés de cet accessoire. Si votre idée est d’acheter un smartphone avec un stylet, restez avec nous, car dans ce guide, nous nous penchons entièrement sur ce segment de marché pour recommander les meilleurs modèles.

Avant de vous détailler les principales caractéristiques de ces téléphones mobiles notamment, nous allons arrêter pour vous expliquer les avantages d’avoir un téléphone mobile avec un stylet. Enfin, pour vous aider dans la sélection, nous vous recommanderons le meilleur mobile avec stylet que vous pourrez acheter en 2022. Commençons !

Avantages d’avoir un mobile avec un stylet

Les téléphones portables avec stylet sont principalement connus grâce à des entreprises comme Samsung et LG, qui ont opté pour leur intégration dans certains de leurs téléphones portables. Il est vrai qu’il n’y a pas beaucoup de modèles à vendre, mais cela ne signifie pas que le stylet n’est pas un élément utile lors de l’utilisation du terminal.

Cet accessoire est une sorte de stylo à utiliser avec le téléphone portable, qui se transforme en quelque chose de similaire à un ordinateur portable. Ainsi, vous pouvez dessiner, prendre des notes et des notes, et même éditer des photos avec plus de confort et de précision que si vous le faisiez avec votre doigt.

Samsung a poussé l’idée du stylet un peu plus loin avec le S-Pen, qui vous permet également de prendre des photos à distance, de prendre des notes lorsque l’écran est allumé, de mettre en pause et de reprendre la lecture d’une vidéo, et même de fonctionner comme une télécommande lorsque vous fais une présentation.

Il ne fait aucun doute que le stylet nous permet d’augmenter les fonctionnalités de notre téléphone, mais pour cela, il est particulièrement important qu’il dispose d’un grand écran. Ainsi, nous pourrons mieux interagir et dessiner, prendre des notes ou éditer avec plus de précision.

Avant de conclure, il faut mentionner qu’il y a une différence entre les mobiles qui intègrent un stylet et les mobiles qui peuvent être utilisés avec le stylet. Dans le premier cas, il y a peu d’options à choisir. Dans le second cas, il couvre n’importe quel téléphone mobile à écran tactile, puisque tous sont compatibles avec le stylet.

Oui, votre smartphone prend également en charge l’utilisation du stylet, mais gardez à l’esprit que le contrôle ne sera pas aussi précis et que vous ne profiterez pas des mêmes fonctionnalités qui sont disponibles sur un modèle créé spécifiquement pour être utilisé avec un smartphone crayon de ce type.

Vous devez en tenir compte, car si vous voulez tirer le meilleur parti du stylet et que vous savez que c’est un accessoire que vous allez beaucoup utiliser, le mieux est que vous obteniez l’un des mobiles que nous recommandons au dessous de.

Les meilleurs téléphones avec stylet

Les téléphones mobiles avec stylet intégré ne sont pas courants sur le marché, mais nous pouvons tout de même sélectionner plusieurs modèles qui répondront à tous vos besoins. Nous n’avons pas seulement choisi des terminaux de ce 2022, il y en a d’autres des années précédentes afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux en fonction des caractéristiques et du prix.

Pour que vous ne soyez pas surpris, nous vous avons déjà prévenu que la plupart des téléphones avec stylet de ce guide sont de Samsung. Ceci pour deux raisons : la firme continue de parier sur eux et ils sont l’un des rares disponibles sur le marché même si un certain temps s’est écoulé depuis leur lancement. Découvrons ses principales caractéristiques.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G est actuellement le roi du catalogue Samsung, même si on peut aussi en parler comme le successeur de la famille Galaxy Note, en héritant le S-Pen comme complément parfait. Comme nous l’avons vu dans l’analyse du Galaxy S22 Ultra lui-même, le crayon est intégré au téléphone lui-même, plus précisément dans le coin inférieur gauche.

C’est un accessoire qui nous permet de tirer le meilleur parti du téléphone, avec des fonctions telles que dessiner ou prendre des notes avec l’écran éteint. En outre, il est également utilisé pour capturer des extraits d’applications ou de pages Web et pour écrire à main levée, le mobile transformera automatiquement les griffonnages en texte.

Grâce au S-Pen et à son grand écran, le Galaxy S22 Ultra 5G est très confortable pour écrire et dessiner.

La commodité offerte par le S-Pen est également possible grâce à la grande taille de l’écran du terminal, qui est de 6,8 pouces. C’est le meilleur écran du marché Android, avec une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour que vous puissiez tout voir avec la meilleure qualité. De plus, le processeur est le Samsung Exynos 2200, vous pouvez donc effectuer n’importe quelle tâche sans problèmes d’alimentation.

Ajoutez à cela un appareil photo principal de 108 MP et une grosse batterie de 5 000 mAh et on comprend vite pourquoi le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G est le roi de Samsung. Le modèle de base, 8 Go + 128 Go, a un prix de vente conseillé de 1 259 euros. Vous pouvez acheter n’importe laquelle de ses versions sur Amazon, la boutique Samsung et PcComponentes.

Motorola Moto G Pro

Motorola propose également un téléphone portable avec un stylet, le premier de tout son catalogue. Il s’appelle Motorola Motorola G Pro et, bien qu’il existe d’autres téléphones de la firme avec l’accessoire en question, celui-ci se démarque car il est toujours disponible à l’achat aujourd’hui.

Avec le stylet du Moto G Pro, vous pourrez effectuer toutes les tâches que nous avons mentionnées dans les lignes précédentes, de la prise de notes à l’édition de photos. Dans ce cas, son écran LCD IPS reste à 6,4 pouces avec une résolution Full HD +.

Le processeur chargé de lui donner vie est le Qualcomm Snapdragon 665, qui est accompagné de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage extensible. En outre, il dispose de quatre caméras arrière dirigées par un objectif de 48 MP. Quant à l’autonomie, elle atteindra la journée d’utilisation sans problème grâce à une batterie de 4 000 mAh avec une charge rapide de 15 W.

Le Motorola Moto G Pro a été mis en vente au prix de 329 euros, mais sa faible disponibilité fait grimper cette valeur actuellement sur Amazon, le seul magasin qui l’a dans son catalogue. Au fait, il est intéressant de savoir que le Moto G Pro a déjà été mis à jour vers Android 12.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Un autre bon mobile Samsung avec stylet que vous pouvez acheter est le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, qui a été mis en vente début 2021. Dans ce cas, il faut préciser qu’il est compatible avec le S-Pen, mais qu’il n’est pas intégré dans le terminal lui-même, vous devez l’acheter séparément. Concrètement, il est en vente sur Amazon aux alentours de 30 euros.

Vous pouvez donner à ce stylet les applications dont nous avons tant parlé tout au long du guide. Les plus importants sont ceux liés au dessin et à l’édition. Vous aurez une bonne surface à utiliser comme s’il s’agissait d’un ordinateur portable, puisque l’écran du terminal est AMOLED avec une taille de 6,8 pouces et une résolution adaptative de 11 à 120 Hz.

Bien qu’il s’agisse d’un mobile 2021, le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G reste un excellent achat.

Comme nous l’avons vu dans le test du Samsung Galaxy S21 Ultra, ce mobile a le pouvoir de vous ennuyer grâce au processeur Samsung Exynos 2100, ainsi qu’à la compatibilité avec les réseaux 5G. C’est aussi un bon achat pour son appareil photo grand angle de 108 MP et son énorme batterie de 5 000 mAh.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G a été mis en vente au prix de 1 259 euros dans la version 12 Go + 128 Go. Ceci, et le reste des versions, baisse fréquemment de prix dans des magasins comme Amazon et PcComponentes.

Samsung GalaxyNote 20

La série Galaxy Note 20 était la dernière de la famille Galaxy Note dont nous pouvions profiter. Parmi tous les modèles disponibles, nous voulons souligner le Samsung Galaxy Note 20 4G, qui peut toujours être acheté à un bon prix. Ce terminal est livré avec le S-Pen comme accessoire intégré, qui offre la possibilité de l’utiliser comme pointeur, de faire des gestes en l’air pour diverses actions et aussi de prendre des photos à distance.

Bien sûr, ce stylet peut interagir avec l’écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution FHD+ pour dessiner ou noter quelques notes à la main. Le processeur est l’Exynos 990, ce qui signifie qu’il dispose de suffisamment de puissance pour exécuter n’importe quelle application ou jeu.

Si ce qui vous préoccupe, ce sont les photographies, avec ce Samsung Galaxy Note 20, vous pourrez capturer des images de bonne qualité grâce à un appareil photo principal de 64 MP à l’arrière et un de 10 MP à l’avant. On finit par parler de son autonomie, qui atteindra le jour de l’utilisation avec une batterie de 4 300 mAh avec une charge rapide de 25 W et une charge sans fil de 15 W.

Vous pouvez actuellement acheter le Samsung Galaxy Note 20 4G 8Go+256Go pour moins de 800 euros sur Amazon et Phone House.

Quel est le meilleur mobile avec un stylet ?

Le meilleur mobile à stylet en 2022 est le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. Sans aucun doute, la société sud-coréenne a réussi à créer un mobile qui frôle la perfection et qui intègre à merveille le crayon pour que la fonctionnalité soit encore plus. Design, écran, puissance, photographie, autonomie… Il n’y a pas de section dans laquelle cet impressionnant téléphone vacille.

