Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G & 11S enfin disponible en France et en promotion🔥

Xiaomi dĂ©voile aujourd’hui ces deux nouveaux smartphones disponibles pour la France le Redmi Note 11 Pro+ 5G et le Redmi Note 11S 5G. Le premier est Ă©quipĂ© de la puce Dimensity 920 de MediaTek et d’un système de charge rapide de 120 W qui ne prend que 15 minutes pour une charge complète. Le Redmi Note 11S 5G est quant Ă lui Ă©quipĂ© d’un processeur Dimensity 810 et d’une charge de 33W. Voyons en dĂ©tails toutes les caractĂ©ristiques intĂ©ressantes de ces mobiles fraichement arrivĂ©s.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G

Un design + Pro

Les tĂ©lĂ©phones de la sĂ©rie Redmi Note sont depuis longtemps des appareils de prĂ©dilection pour les consommateurs Ă la recherche d’un Android abordable et dotĂ© de nombreuses fonctionnalitĂ©s, et ce pour une bonne raison. La gamme Note regorge de smartphones polyvalents qui ne se contentent pas d’ĂŞtre performants, mais qui sont dotĂ©s d’Ă©crans magnifiques et d’un large Ă©ventail d’objectifs photo.

Abordons tout d’abord, le design du Redmi Note 11 Pro+ 5G qui a changĂ©. Celui-ci passant d’une forme plus arrondie Ă une forme droite plus moderne. Les coins sont plus nets, tout comme les bords et l’arrière et l’avant du tĂ©lĂ©phone sont Ă©galement plats. Ce choix inspire un cĂ´tĂ© beaucoup plus « Pro » au tĂ©lĂ©phone et permet au passage une très bonne prise en main.

Les objectifs photos prĂ©sents Ă l’arrière du Redmi Note 11 Pro+ voit Ă©galement un lĂ©ger remaniement par rapport au modèle prĂ©cĂ©dent, avec toutes les pièces dĂ©sormais logĂ©es en un seul et mĂŞme endroit, alors que le prĂ©dĂ©cesseur avait une sorte de double Ă®lot de camĂ©ra.

CĂ´tĂ© couleurs, ce Redmi Note 11 Pro Plus conserve un peu de l’esprit du modèle prĂ©cĂ©dent, en grande partie grâce aux aux styles similaires avec lesquelles il est disponibles : Gris graphite, Bleu Ă©toile et Vert forĂŞt.

Côté performances

Le Redmi Note 11 Pro+ 5G est Ă©quipĂ© du processeur Dimensity 920 de MediaTek. Il est construit sur le processus de gravure en 6nm et possède un processeur octa-core pouvant aller jusqu’Ă 2,5 GHz, ainsi qu’un GPU ARM Mali-G68.

Le Redmi Note 10 Pro Max a Ă©tĂ© fabriquĂ© en mettant l’accent sur l’endurance et la durĂ©e de vie de la batterie, tout en Ă©tant capable de fournir des performances supĂ©rieures Ă la moyenne, mais le Note 11 Pro Plus fait encore plus que cela. Ce nouveau processeur apporte non seulement la connectivitĂ© 5G pour la première fois dans la sĂ©rie Redmi Note, mais offre Ă©galement des performances Ă©levĂ©es tout en gardant cette grande efficacitĂ©.

En termes de mĂ©moire vive et d’espace de stockage, le Redmi Note 11 Pro Plus 5G est proposĂ© avec les combos suivants 6 de ram/128 Go de stockage, 8 de ram/128 Go de stockage et 8 de ram/256 Go de stockage. Il est Ă©galement possible d’Ă©tendre le stockage via microSD, jusqu’Ă 1To.

Quant au système d’exploitation, ce Redmi Note 11+ Plus est livrĂ© avec la surcouche MIUI 12.5 de Xiaomi, basĂ© sur Android 11.

Affichage et audio

L’Ă©cran du Redmi Note 11 Pro Plus est composĂ© d’une dalle AMOLED d’une rĂ©solution de 2400×1080 et capable d’une frĂ©quence de rafraĂ®chissement de 120 Hz. La luminositĂ© de pointe est de 1200 nits et prend en charge la large gamme de couleurs DCI-P3.

En termes de protection, l’Ă©cran est de type Gorilla Glass 5 et est Ă©galement certifiĂ© IP53 contre les Ă©claboussures, ce qui lui permet d’affronter la pluie.

Xiaomi a fait un effort supplĂ©mentaire en matière d’audio, en ajoutant des doubles haut-parleurs stĂ©rĂ©o symĂ©triques avec SOUND BY JBL et la prise en charge de Dolby Atmos.

Appareil photo

Ă€ l’arrière de ce nouveau smartphone, nous trouvons un objectif principal de 108 mĂ©gapixels, un appareil photo ultra-large de 8 mĂ©gapixels et une camĂ©ra macro de 2 mĂ©gapixels. Un appareil photo de 16 mĂ©gapixels est Ă©galement prĂ©sent et est situĂ© dans le trou central de l’Ă©cran et permet de rĂ©aliser des appels vidĂ©o et des selfies.

Le Redmi Note 10 Pro Max avait déjà un excellent système embarqué pour la photo, étant capable de produire des images super détaillées avec de superbes couleurs. Il avait même une caméra macro pour vos sujets proches.

Au dĂ©but, il pourrait sembler que le Redmi Note 11 Pro Plus n’offre rien de nouveau avec les camĂ©ras, mais la camĂ©ra principale peut utiliser la technologie 9-in-1 pixel binning qui peut rendre les pixels aussi grands que 2,1ÎĽm. Cela devrait aider dans les conditions de faible luminositĂ©, qui Ă©taient le principal bĂ©mol pour le prĂ©dĂ©cesseur.

Batterie et charge rapide

Le Redmi Note 11 Pro+ 5G dispose d’une batterie de 4500 mAh et est livrĂ© avec, le croiriez-vous, un chargeur dans la boĂ®te ! Et pas n’importe quel chargeur, mais un chargeur de 120W qui peut utiliser toutes les capacitĂ©s de charge rapide du tĂ©lĂ©phone, et le recharger Ă 100% en seulement 15 minutes, comme le prĂ©tend Xiaomi.

Parmi les autres caractĂ©ristiques Ă noter, citons un port de 3,5 mm, le Bluetooth 5.2, un « IR blaster », le NFC, un scanner d’empreintes digitales latĂ©ral et le Wi-Fi 6.

Redmi Note 11 Pro+ 5G : prix et promotion

➡️ Ce tout nouveau Redmi Note 11 Pro+ 5G normalement au disponible à partir de 349 €, est en promotion à 299 € avec le coupon de réduction de 20 € (présent sur la fiche produit) et le code SDFRMI30 (30 €).

Si vous êtes intéressé par cette promotion, ne tardez pas !

L’offre est valide jusqu’au 07 avril Ă 9h.🔥

Redmi Note 11S 5G, tour des caractéristiques, prix et promotion

CĂ´tĂ© performance, le Note 11S est Ă©quipĂ© d’un chipset Dimensity 810. Concernant l’affichage, le smartphone embarque un Ă©cran LCD d’une taille de 6,6 pouces, d’une rĂ©solution FHD+ et d’une frĂ©quence de rafraichissement de 90Hz.

La batterie Ă©quipĂ©e est de de 5 000 mAh avec une charge de 33W (et un chargeur dans la boĂ®te). Le tĂ©lĂ©phone se charge Ă 100% en moins d’une heure.

Cette variante 5G est Ă©quipĂ©e d’une configuration Ă trois objectifs (50 mĂ©gapixels pour le principal, 8 mĂ©gapixels grand ongle, et l’objectif de 2 mĂ©gapixels susmentionnĂ©) et d’un objectif selfie de 13 mĂ©gapixels.

Comme le Note Pro+, une configuration double haut-parleurs est prĂ©sente, un scanner d’empreintes digitales latĂ©ral, et MIUI 13.

➡️ Le Redmi Note 11S 5G est proposé normalement à partir de 220 € mais est disponible en promotion à 209 € avec le code de réduction présent sur la fiche du produit.

L’offre prendra fin le 7 avril Ă 9h.

Trois configurations sont disponibles : 4 Go de ram/64 Go de stockage, 4 Go de ram/128Go de stockage et 6Go de ram/128Go de stockage, ainsi que les trois couleurs présentes sur la photo ci dessus.