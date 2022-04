Les meilleurs jeux Android pour 2 joueurs sur le même mobile

Marre de jouer seul ? Avec ces applications multijoueurs pour Android, vous vivrez une meilleure expérience et en compagnie d’amis et de famille. Fonce!

Chaque année qui passe, les jeux vidéo sont de plus en plus ancrés dans nos vies. Et ce n’est pas pour moins, il existe actuellement des jeux inspirés de presque tous les thèmes et genres sous un mode en ligne pour ordinateurs et mobiles.

Et malgré le fait qu’une grande partie de la communauté des joueurs puisse profiter de ce type de jeux en ligne, il existe très peu de titres qui permettent à plus d’un utilisateur de jouer à partir du même appareil. Heureusement, nous vous montrons une liste de jeux Android pour 2 joueurs sur le même mobile et vous pouvez vivre l’expérience.

Ce sont les jeux pour 2 joueurs sur le même mobile

Jet 2 joueurs

BADLAND

Micro batailles 3

BombSquad

Lueur Hockey 2

réagir! Jeu multijoueur

Jeux de mathématiques à 2 joueurs

Fruit Ninja 2 Jeu d’action

Ensuite, vous pouvez voir une série de jeux pour 2 joueurs ou plus sur le même mobile totalement gratuitement. Pour ce type de jeu vidéo, il est recommandé de jouer à partir d’un gros appareil tel qu’une tablette, ce n’est qu’alors que vous pourrez en tirer le meilleur parti.

Jet 2 joueurs

Si vous êtes avec un ami ou un membre de votre famille et que vous voulez passer un bon moment en jouant sur mobile, essayez 2 Player Reactor. Cette application particulière a plus de 17 jeux disponibles pour jouer entre deux personnes, ce qui en fait une bonne alternative pour passer le temps.

La façon de jouer est assez curieuse, car au centre de l’écran, vous trouverez le jeu sélectionné, et au début et à la fin de l’écran, il montrera le contrôle de chacun des participants.

Parmi les jeux qui se démarquent le plus sur cette plateforme, nous avons une grande variété de titres d’agilité mentale et de vitesse, si vous faites une erreur dans une réponse, des points seront soustraits et le participant avec le score le plus élevé à la fin du tour gagneront. Son style visuel rétro est très agréable et les textes sont de bonne taille.

BADLAND

BADLAND est un jeu vidéo qui en a surpris plus d’un en raison de son style frénétique et amusant. Ici, votre mission sera d’éviter à tout prix les obstacles que vous verrez en chemin. Il offre la possibilité de jouer jusqu’à quatre personnes sur le même appareil, où chacun aura un avatar différent et celui qui atteindra l’objectif gagnera.

Chaque joueur aura un espace sur l’appareil pour déplacer le contrôle, où vous n’aurez qu’à cliquer sur l’écran pour que votre personnage saute. Comme si cela ne suffisait pas, vous aurez la possibilité de créer plusieurs niveaux et de configurer votre niveau de difficulté.

Micro batailles 3

Un autre des jeux Android pour 2 joueurs sur le même mobile est Micro Battles 3. Ce jeu vidéo particulier présente une grande variété de mini-jeux assez addictifs dans un style 8 bits, parmi lesquels : les courses, les batailles de samouraïs, le ver et Suite.

La bonne chose à propos de Micro Battles 3 est qu’il ne sera nécessaire d’appuyer que sur un seul bouton pour commencer à jouer, et comme il est axé sur deux joueurs, vous ne verrez que 2 boutons à l’écran. Il est recommandé d’entrer quotidiennement pour profiter d’un nouveau titre chaque jour.

BombSquad

Le titre BombSquad est considéré comme l’un des meilleurs styles visuels de ce top. Et c’est qu’en raison de son style 3D, il ajoute une plus grande profondeur aux batailles rangées que vous et votre ami devrez vivre.

Il propose différents mini-jeux explosifs tels que : « capture the flag », « bomb hockey » et « mortal combat », considérés comme des jeux épiques pour leur ralenti.

Dans le jeu, il y aura deux équipes, chacune avec une couleur différente et selon la couleur de votre équipe, vous pourrez manœuvrer chacun des personnages à votre guise. Si vous voulez vivre une meilleure expérience, il est recommandé d’utiliser une tablette.

Lueur Hockey 2

L’un des jeux vidéo classiques qui ont été vus à travers l’histoire et qui continue d’attirer les utilisateurs dans les salles est le hockey sur table, et heureusement il y a Glow Hockey 2. Cette application montre un jeu frénétique de hockey sur table auquel vous pouvez jouer dans le confort de votre mobile.

De plus, vous ne serez pas seul, car vous pouvez partager l’écran avec un ami ou un adversaire. Dans ce titre, votre mission sera d’essayer de marquer le plus de buts possible et d’éviter à tout prix de vous faire marquer.

Le jeu propose 3 thèmes, chacun étant coloré, avec des néons, des animations incroyables et un son imbattable. L’une des choses les plus impressionnantes est la physique car elle est assez réaliste.

réagir! Jeu multijoueur

Si vous êtes avec votre famille et que vous voulez vous distraire pendant un moment, vous devriez donner React ! Jeu multijoueur. Ce titre teste vos connaissances, votre vitesse et vos compétences, car il est similaire à un jeu de société.

Au centre de l’appareil mobile, le mini-jeu précédemment sélectionné sera présent et dans l’un des 4 coins du mobile, l’interrupteur pour répondre à l’énigme sera affiché.

Chaque fois que vous répondez correctement à une question, vous gagnez un point, si vous vous trompez, vous perdez un point. Il a plus de 24 mini-jeux différents sous différents niveaux de difficulté. Son interface est assez attrayante, colorée et vivante, ce qui rend l’expérience de jeu confortable et agréable.

Jeux de mathématiques à 2 joueurs

Pensez-vous que vous êtes rapide dans les opérations mathématiques? Défiez-vous et un ami avec le jeu vidéo 2 Player Math Games. C’est un jeu de rapidité mentale, notamment pour faire des calculs mathématiques.

L’écran sera divisé en deux, dans chacune des moitiés, il y aura une équation mathématique avec certaines options où une seule sera correcte. Si vous voulez gagner, vous devez choisir la bonne option avant l’autre personne et c’est tout.

Et comme dans n’importe quel jeu, le niveau de difficulté augmentera au fur et à mesure que vous progresserez et le temps diminuera progressivement, vous devrez donc très bien faire le calcul pour remporter la victoire.

Fruit Ninja 2 Jeu d’action

Enfin, nous avons Fruit Ninja 2, l’un des jeux classiques et populaires de l’époque et qui à ce jour est toujours l’un des favoris. Ici l’objectif n’est autre que de couper le plus de fruits possible dans un temps donné.

Vous pouvez le faire seul ou en couple, et le jeu propose également un grand nombre de couteaux et d’épées parmi lesquels choisir. Ses scénarios sont très variés et les effets audiovisuels vous laisseront bouche bée, vous donnant envie de ne pas quitter votre mobile une seule seconde.

