Vous pouvez donc activer le mode gaucher dans WhatsApp et Telegram

Si vous êtes gaucher, vous pouvez écrire beaucoup plus confortablement sur WhatsApp et Telegram avec ce mode gaucher. Vous pouvez donc l’activer.

Écrire sur WhatsApp et Telegram peut être beaucoup plus confortable pour les utilisateurs gauchers s’ils activent le mode gaucher sur leur téléphone mobile. On sait que l’interface du téléphone est initialement adaptée pour les utilisateurs qui ont plus d’habileté avec la main droite, mais elle peut être modifiée avec un simple ajustement.

Dans ce cas, nous verrons comment activer le mode gaucher dans WhatsApp et Telegram, deux applications de messagerie que nous utilisons fréquemment au quotidien pour communiquer avec nos proches. C’est certainement un changement d’accessibilité qui peut être extrêmement utile pour les utilisateurs principalement gauchers.

Comment activer le mode gaucher dans WhatsApp et Telegram

Le mode gaucher dont nous vous avons parlé, ce qu’il fait, c’est inverser l’organisation des éléments de l’interface en appliquant une sorte d’effet miroir. De cette façon, les éléments avec lesquels nous interagissons habituellement apparaissent dans la zone de gauche (avec lesquels nous utiliserons le terminal), tandis que ceux qui sont simplement du texte seront à droite.

La première chose que vous devez faire pour activer ce mode gaucher est de vérifier si votre mobile a déjà les options de développement activées. Pour cela, rendez-vous dans la section « Système », « Configuration supplémentaire » ou utilisez directement le moteur de recherche des paramètres pour le trouver.

Si aucune option n’apparaît, vous devez activer manuellement les options développeur de votre Android. Le processus pour le réaliser est très simple, suivez ces étapes :

Entrez dans l’application des paramètres mobiles. Rendez-vous dans la rubrique « Informations sur le téléphone ». Recherchez la section « Numéro de build » et appuyez dessus six fois de suite jusqu’à ce que vous obteniez l’avis que les options de développement sont activées.

Une fois cette fonction activée, vous aurez accès à des dizaines d’autres outils. L’un d’eux est le mode gaucher, que vous devrez activer sur tout le téléphone si vous souhaitez en profiter également sur WhatsApp et Instagram. Exactement, il n’y a pas de mode gaucher que vous ne pouvez activer que dans ces deux applications.

La fonction en question s’appelle « Force RTL Layout Direction » et vous pouvez la trouver en suivant ces étapes simples :

Entrez les paramètres de votre mobile. Faites défiler vers le bas et accédez à la section « Paramètres système », « Paramètres supplémentaires » ou « Système », selon la marque de votre mobile. Si vous voulez gagner du temps, utilisez le moteur de recherche pour trouver le menu « Options pour les développeurs ». Lorsque vous le trouvez, accédez-y. Recherchez l’option « Forcer le sens de mise en page RTL » et activez-la en cliquant sur le bouton à droite. Automatiquement, la mise en page changera pour convenir aux utilisateurs gauchers.

Dans les captures d’écran précédentes, vous pouvez voir comment se déroule le changement de place des éléments dans l’interface. Grâce à cette nouvelle orientation, il sera beaucoup plus facile d’utiliser le mobile avec la main gauche. Lorsque vous souhaitez revenir au mode d’interface d’origine, revenez simplement dans « Options pour les développeurs » et décochez la case « Forcer la direction de la mise en page RTL ».

Comme nous l’avons mentionné, ce mode gaucher est appliqué à l’ensemble de l’appareil, c’est le seul moyen de l’utiliser sur WhatsApp et Telegram. Nous l’avons testé dans ces deux applications de messagerie et la vérité est que les changements ne sont pas très importants, mais vous les apprécierez si vous êtes gaucher.

