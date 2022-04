L’accessoire électronique ultime à avoir chez soi pour vous et vos invités

Ce voleur fera tomber amoureux tous ceux qui le verront.

À la maison, parfois nous ne trouvons pas le bon endroit pour recharger notre mobile, tablette, montre ou tout autre gadget qui nécessite une recharge d’énergie soudaine. Nous avons les prises occupées ou peu accessibles dans certains moments de galère. Cet escroc 7 en 1 est une prouesse d’ingénierie que vous et vos invités allez adorer.

Des invités arrivent et l’un d’eux demande votre chargeur pour recharger son mobile. Et vous regardez la prise et vous voyez 3 ports USB (dont un USB-C) et 4 autres prises de courant disponibles uniquement dans la même prise. Quelle merveille! Vous pourrez recharger le mobile de vos invités et le vôtre sans aucun problème. Dans un voleur pouvant supporter jusqu’à 3 680W d’appareils connectés, vous pourrez l’utiliser pour brancher un réchaud ou un grille-pain sans problème, il les maintiendra.

Chacun des ports USB fournit jusqu’à 3,1 A d’intensité, ce qui vous permet de recharger des téléphones portables, des tablettes et même un ordinateur portable. De plus, il dispose d’un bouton d’urgence (ou d’économie d’énergie) pour éteindre tout ce que nous y avons branché. Avec un seul bouton, nous pouvons arrêter d’alimenter toutes les sections connectées.

Économisez de l’énergie et de l’espace

Normalement, les voleurs ou les bandes USB prennent généralement beaucoup de place. Avec ce voleur ce ne sera plus comme avant. C’est un seul cube qui occupe 7,5 x 7,5 x 11,5 cm aux extrémités. Il a une LED bleue qui vous indique qu’il est prêt à donner de l’énergie. Le port USB-C peut être utilisé pour charger un MacBook, ou un autre ordinateur portable avec ce port de charge, ou n’importe quel mobile avec un câble USB-C.

Ce voleur a une protection contre la tension, la surtension, les courts-circuits et contre la manipulation par des enfants. Il est fait d’un matériau ignifuge tel que l’ABS. En cas de catastrophe, ce voleur ne laissera pas le feu atteindre l’électronique connectée.

Chacune des USB peut offrir une charge allant jusqu’à 15 W. Par conséquent, nous parlons de pouvoir charger un mobile avec une charge rapide à ce maximum. Rappelons que de nombreux Samsung Galaxy ont une charge rapide à 15 et 25 W, ainsi que de nombreux autres à 30 W sur le marché de fabricants tels que realme, Xiaomi ou OnePlus. Il n’y aura aucun danger pour l’un des mobiles sur le marché. Parfois, vous pouvez utiliser l’une des 4 prises et le chargeur fournis par la marque dans sa boîte.

