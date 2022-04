8 meilleures applications Android pour rejoindre des vidéos

Fusionner des vidéos est maintenant une tâche facile avec ces applications disponibles pour les mobiles Android. Ils sont tous gratuits et disposent d’une interface simple et intuitive.

Chaque jour, les appareils mobiles surprennent l’humanité en raison de leur incroyable polyvalence, à tel point qu’à ce jour, n’importe quel mobile de milieu de gamme est capable d’effectuer n’importe quelle activité numériquement.

Parmi tant de fonctions, l’édition d’images et de vidéos se démarque, surtout si vous êtes un créateur de contenu. Maintenant, si vous voulez savoir comment joindre deux vidéos ou plus en une seule, ne vous inquiétez pas, nous allons maintenant vous montrer 8 applications Android pour joindre des vidéos que vous ne pouvez pas manquer.

Meilleures applications pour joindre des vidéos facilement et gratuitement

VidTrim – Éditeur vidéo

AndroVid – Éditeur vidéo, éditeur de photos

VMER Video Merger Joiner gratuit

Découpeur et fusion vidéo VEdit

Fusion vidéo : fusion vidéo facile et fusion vidéo

Directeur d’action – Montage vidéo

YouCut – Éditeur et créateur de vidéos

KineMaster – Éditeur vidéo

Ci-dessous, vous pouvez voir quelques applications Android pour rejoindre des vidéos qui vous laisseront sans voix. Ils offrent tous des fonctionnalités étonnantes et offrent des résultats professionnels. Au fait, vous pouvez également lire notre article sur comment rejoindre des vidéos sur votre mobile sans rien installer : faites-le dans Google Photos.

VidTrim – Éditeur vidéo

Il n’a jamais été facile de joindre une ou plusieurs vidéos en une seule, cependant, VidTrim a été conçu à cet effet. Et c’est que cette application particulière possède l’une des interfaces les plus sobres de la liste et remplit parfaitement ce qu’elle promet.

Avec lui, vous pourrez joindre le nombre de vidéos que vous souhaitez en une seule, de manière simple et rapide. Il dispose d’une grande variété de fonctions, parmi lesquelles nous pouvons souligner : découper des vidéos avec précision, convertir des fichiers au format MP3, faire pivoter horizontalement ou verticalement, capturer des images dans la meilleure qualité, partager la vidéo finale directement depuis l’application et plus encore.

AndroVid – Éditeur vidéo, éditeur de photos

Une autre des meilleures applications Android pour rejoindre des vidéos est AndroVid. C’est une application légère, facile et rapide à utiliser. Il a pour fonction de joindre plusieurs vidéos et vous pourrez même les couper autant de fois que nécessaire et sans subir de perte de qualité ou de recodage (distorsions de l’audio avec la vidéo).

Grâce à son interface minimaliste et intuitive, sa prise en main est assez simple, et surtout, la consommation de ressources est minime, par conséquent, l’appareil ne souffrira pas de pauses constantes.

Avec cette application, vous pourrez également éditer facilement les vidéos et les photos que vous souhaitez, en ajoutant divers filtres, stickers, annotations et plus encore.

VMER Video Merger Joiner gratuit

Cette application disponible pour Android est considérée comme l’une des vidéos les plus faciles à joindre, car lorsque vous démarrez sur la plateforme, elle affiche toutes les vidéos que vous avez stockées sur l’appareil. Après cela, vous devez sélectionner les vidéos que vous souhaitez rejoindre, cliquer sur « suivant » et c’est tout. Le temps du résultat dépendra toujours du nombre de vidéos que vous souhaitez rejoindre.

Son interface est très confortable et intuitive, le seul inconvénient est qu’il n’a pas de raccourci vidéo ni la possibilité d’ajouter des filtres, vous ne pouvez joindre que les vidéos que vous voulez en une seule.

Découpeur et fusion vidéo VEdit

L’utilisation d’un éditeur vidéo mobile pour beaucoup est une tâche ardue, cependant, VEdit Video Cutter and Merger le rend assez simple, surtout si vous souhaitez fusionner deux ou plusieurs vidéos en une seule, bien sûr sans perdre en qualité audiovisuelle.

Et c’est que l’utilisation de cette plate-forme est une expérience formidable en raison de sa manipulation facile. Il a peu d’options mais chacune d’elles est spéciale. De plus, vous pourrez extraire l’audio MP3 de la vidéo quel que soit le format, sectionner les vidéos autant de fois que vous le souhaitez sans perte de qualité, modifier l’audio de la vidéo originale et bien plus encore.

Fusion vidéo : fusion vidéo facile et fusion vidéo

Si vous recherchez simplement une application de fusion vidéo avec très peu de clips, consultez Video Merge. L’application est simple et très polyvalente, et vous serez capable de joindre les vidéos que vous voulez sous tous les formats existants.

Son interface est assez intuitive, chaque option a une brève description et grâce à son incroyable optimisation, les fusions seront très rapides. Mieux encore, vous pouvez partager vos vidéos sur vos réseaux sociaux préférés.

Directeur d’action – Montage vidéo

Fusionner les vidéos est assez facile avec certaines des applications mentionnées ci-dessus, cependant, avec ActionDirector, vous pourrez joindre les vidéos et leur ajouter une touche de professionnalisme à partir de la même application.

Son interface est très simple et interactive, vous pouvez également ajouter des effets et couper avec précision les vidéos grâce à la timeline. Comme si cela ne suffisait pas, sa base de données comprend une large gamme d’stickers personnalisables et la plate-forme est capable de prendre en charge les vidéos 4K.

YouCut – Éditeur et créateur de vidéos

TikTok est actuellement l’une des plateformes les plus populaires en ce moment, et malgré le fait que la plateforme elle-même dispose d’un éditeur vidéo, elle est assez médiocre. Si vous voulez une meilleure alternative, vous pouvez vérifier tout ce que YouCut propose. Parmi ses principales caractéristiques, la fusion de vidéos en qualité ultra HD se démarque.

Avec YouCut, vous pourrez également éditer vos projets de manière semi-professionnelle et même ajouter de l’audio MP3, couper des vidéos, ajouter des filtres, des effets et plus encore. Toutes ces fonctions peuvent être réalisées facilement grâce à son interface intuitive.

KineMaster – Éditeur vidéo

Enfin, nous avons KineMaster, un éditeur vidéo très complet si nous le comparons avec d’autres sur le marché. Avec cette application, vous pourrez fusionner plusieurs vidéos en une seule, quel que soit son format.

Comme si cela ne suffisait pas, vous aurez la possibilité d’ajouter de l’audio MP3 à vos vidéos, de supprimer des fragments audio, d’intégrer des filtres, des stickers, des annotations et bien plus encore.

