Comme c’est merveilleux : l’accessoire pour votre mobile que vous devriez utiliser dans votre salle de bain

Un article très bon marché pour tout ce qu’il offre.

Nous passons de nombreuses heures avec le mobile en main, dont certaines dans la salle de bain, nous n’allons pas le nier. Mais il y a des moments où il faut s’en débarrasser à cause du danger qu’il peut faire courir. C’est le cas d’une bonne douche chaude ou d’un bain relaxant. À ce moment-là, nous mettons de côté notre téléphone bien-aimé pour ce qui peut arriver. Jusqu’aujourd’hui.

Nous avons trouvé un accessoire qui vous permettra de continuer à profiter du contenu de votre mobile pendant que vous prenez une douche ou un bain sans courir le risque de vous mouiller et de finir comme un presse-papier. Ce n’est rien de plus qu’un boîtier spécial et étanche à cet effet, et il fonctionne avec de nombreux smartphones sur le marché, avec la grande majorité d’entre eux.

Et c’est que continuer à regarder et écouter votre série Netflix, regarder le dernier podcast Jordi Wild ou suivre les dernières nouvelles dans votre journal en ligne préféré est très simple pendant que vous prenez une douche ou un bain dans la chaleur de votre maison. Nous n’aurons plus besoin de recourir à ces étuis étanches lourds et encombrants de type gaming pour éviter que notre mobile ne se mouille.

Empêchez votre téléphone de se mouiller sous la douche

Cette coque prend en charge les téléphones avec une taille d’écran allant jusqu’à 6,8-7 pouces, soit près de 99 % de ceux vendus sur le marché aujourd’hui. Vous pouvez le placer non seulement dans la salle de bain, mais aussi dans la cuisine. Il a une structure étanche et anti-buée qui le rend parfait pour les zones humides et empêche l’écran de notre terminal ou celui de cet accessoire de s’embuer. Car oui, nous avons un écran souple de 0,25 mm d’épaisseur, parfait pour continuer à toucher l’écran du mobile sans problème.

Le couvercle, spécialement conçu pour être fixé à un mur de n’importe quel matériau (bois, carrelage, plaque de plâtre, brique, etc.) est en ABS de haute qualité, résistant à l’usure et durable. Il n’est pas nécessaire de percer pour l’accrocher, avec ses adhésifs puissants on peut l’accrocher. Sa porte peut être ouverte à un angle de 60° pour pouvoir insérer et retirer notre smartphone en toute simplicité.

Cet accessoire spécial mesure 19 cm de long, 10,5 cm de haut et 2,8 cm d’épaisseur. Je prévois de le placer dans ma douche, à l’intérieur de l’écran dans une zone à mi-chemin de la sortie d’eau, mais parfaitement visible pour profiter des vidéos et des nouvelles pendant que je me douche tous les matins. Il existe différentes couleurs et marques si vous cherchez bien sur Amazon, mais c’est quelque chose de révolutionnaire, qui prend à peine de la place et que ce scrutin résoudra pour vous.

