Découvrez les 10 meilleures astuces Telegram pour améliorer votre confidentialité lors de l’utilisation de ce client de messagerie.

Les récentes pannes du service WhatsApp ont poussé de nombreux utilisateurs à se décider à chercher une alternative et la grande majorité d’entre eux ont opté pour Telegram, l’application de messagerie créée par les frères Durov.

Telegram est un service de messagerie qui possède un grand nombre de fonctionnalités, en effet, WhatsApp est toujours en retard dans ce domaine, et qui se concentre sur la sécurité de ses utilisateurs.

Telegram intègre déjà, par défaut, des fonctions pour protéger vos données personnelles, mais si vous souhaitez aller plus loin et les protéger entièrement, continuez à lire car nous allons vous révéler 7 astuces Telegram pour améliorer votre vie privée.

Utilisez les chats secrets

Le principal problème avec les chats Telegram est qu’ils ne sont pas cryptés de bout en bout, comme l’est WhatsApp, ce qui signifie que les messages que vous envoyez dans ces conversations pourraient être lus par des tiers avec des intentions pas trop honnêtes.

Pour cette raison, Telegram vous offre la possibilité de créer une conversation secrète avec n’importe lequel de vos contacts, dans laquelle toutes les conversations seront cryptées de bout en bout.

Créer une conversation secrète sur Telegram est aussi simple que d’effectuer les actions suivantes :

Ouvrez l’application Telegram sur votre mobile Android

Cliquez sur l’icône en forme de crayon située dans le coin inférieur gauche

Sélectionnez l’option Nouveau chat secret

Choisissez la personne avec qui vous souhaitez démarrer une conversation secrète et une conversation sécurisée avec eux s’ouvrira immédiatement

Restreindre l’accès à l’application Telegram

En plus d’utiliser des chats secrets, pour protéger votre vie privée, Telegram vous permet également de restreindre l’accès à l’application à l’aide d’un code PIN ou d’une authentification biométrique telle qu’un lecteur d’empreintes digitales. Cela vous permettra qu’en cas de vol de votre mobile, les criminels ne puissent pas accéder à vos conversations sur Telegram.

Pour bloquer l’application Telegram, il vous suffit de suivre quelques étapes simples :

Ouvrez l’application Telegram

Appuyez sur le bouton de menu situé dans le coin supérieur gauche de l’application

Allez dans la section Paramètres

Cliquez sur l’option Confidentialité et sécurité

Dans la section Sécurité, cliquez sur Code de verrouillage

Cliquez sur Activer le code

Entrez les 4 chiffres du code PIN que vous souhaitez créer deux fois

Une fois cela fait, l’application Telegram vous amènera aux paramètres de cette fonction, où vous pourrez modifier le code, décider si vous voulez qu’il soit déverrouillé avec votre empreinte digitale ou non, sélectionner la période après laquelle il sera automatiquement verrouillé et choisissez si vous souhaitez que le contenu des chats soit affiché en multitâche ou non.

Activer la vérification en deux étapes

Une bonne pratique pour protéger votre vie privée dans n’importe quelle application consiste à activer la vérification en deux étapes (2SV) et Telegram dispose également de cette fonctionnalité.

Pour activer la vérification en deux étapes dans Telegram, il vous suffit d’effectuer les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Telegram sur votre smartphone

Cliquez sur le bouton menu en haut à gauche

Sélectionnez l’option Paramètres

Cliquez sur la section Confidentialité et sécurité

Entrer dans la vérification en deux étapes

Cliquez sur Créer un mot de passe

Entrez le mot de passe deux fois et un e-mail de récupération

Entrez le code de sécurité qui a été envoyé à l’e-mail précédent

Une fois cela fait, vous verrez un écran indiquant que le mot de passe a été correctement défini, dans lequel vous aurez également un bouton en bas pour accéder aux paramètres de cette fonction. À partir de ces paramètres, vous pouvez modifier le mot de passe, désactiver le mot de passe ou modifier l’e-mail de récupération.

Désactivez les sessions que vous n’avez pas besoin d’ouvrir

Avoir plusieurs sessions Telegram actives ouvertes est vraiment utile lorsque vous utilisez ce client de messagerie sur plusieurs appareils, mais il est important que vous vous souveniez de fermer les sessions actives que vous n’avez pas besoin d’ouvrir, comme celles qui sont ouvertes sur les appareils que vous ne possède pas.

Pour désactiver les sessions actives dans Telegram, il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Ouvrez l’application Telegram

Appuyez sur le bouton de menu situé dans le coin supérieur gauche de l’application

Allez dans la section Paramètres

Cliquez sur l’option Confidentialité et sécurité

Cliquez sur la section Sessions actives

Désactivez toutes les sessions que vous n’avez pas besoin d’ouvrir

Spécifiez qui peut vous ajouter aux groupes

Il est très courant d’être ajouté à des groupes Telegram aléatoires avec de nombreux utilisateurs, mais l’application de messagerie vous permet de spécifier qui peut vous ajouter aux groupes et qui ne le peut pas.

Pour configurer ce paramètre de confidentialité, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application Telegram sur votre mobile

Cliquez sur le bouton menu en haut à gauche

Sélectionnez l’option Paramètres

Cliquez sur la section Confidentialité et sécurité

Entrez les groupes et les canaux

Choisissez entre l’option Tous ou Mes contacts et ajoutez des exceptions, si nécessaire, dans chacun d’eux

Utiliser un serveur proxy

L’un des meilleurs outils pour protéger votre vie privée sur Internet est d’utiliser un VPN, mais si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas l’utiliser, Telegram a une fonctionnalité qui vous permet de cacher votre adresse IP derrière un serveur proxy.

Ainsi, pour configurer un serveur proxy dans Telegram vous devez effectuer les actions suivantes :

Ouvrez l’application Telegram sur votre smartphone

Cliquez sur le bouton menu en haut à gauche

Sélectionnez l’option Paramètres

Cliquez sur l’option Données et stockage

Faites défiler vers le bas et entrez dans la section Paramètres proxy

Cliquez sur le Switch en haut de l’application et configurez les paramètres du proxy

Programmez la suppression de votre compte

Enfin, Telegram vous permet également de programmer la suppression de votre compte au cas où vous en perdriez l’accès pendant une longue période.

Pour définir une minuterie après laquelle votre compte sera automatiquement supprimé, suivez simplement ces étapes simples :

Ouvrez l’application Telegram sur votre mobile

Appuyez sur le bouton de menu situé dans le coin supérieur gauche de l’application

Allez dans la section Paramètres

Cliquez sur l’option Confidentialité et sécurité

Faites défiler vers le bas et dans la section Supprimer mon compte, cliquez sur Si je suis absent et sélectionnez l’une des options disponibles : 1 mois, 3 mois, 6 mois et un an

