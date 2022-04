Plus de détails sur le Motorola qui verra le jour cette année : il y a au moins 19 téléphones en route

Evan Blass nous donne plus de détails sur la feuille de route 2022 de Motorola, avec des informations sur quatre terminaux Motorola Edge et le chiffre précis de pas moins de 19 nouveaux mobiles d’ici la fin de l’année.

Motorola est toujours très actif, divulguant de plus en plus de détails sur une feuille de route 2022 qui semble être remplie de smartphones, mettant en vedette le célèbre Frontier avec un appareil photo de 200 mégapixels mais accompagné de pas moins de 18 smartphones supplémentaires, toujours selon les collègues d’Android Autorité et sources proches de Lenovo en Chine.

C’est une bonne nouvelle, vraiment, surtout après que la firme d’origine nord-américaine a certifié son accès au podium du marché aux États-Unis avec une troisième marche méritoire, qui sûrement, en suivant ce rythme, pourrait beaucoup s’améliorer vers la fin de cette cours 2022.

Pour l’instant, nous savons que le populaire leaker Evan Blass a montré quelques recréations de ce Frontier prometteur qui sont très similaires au prototype vu ces derniers jours, avec son appareil photo Samsung ISOCELL HP1 comme grande incitation, anticipant il y a quelques heures celui de Chine ils ont fourni des détails sur quatre modèles, ainsi que sur le nombre de 19 téléphones qui devraient arriver au catalogue Motorola dans les mois à venir.

Les quatre modèles dont ils parlent semblent tous inclus dans la famille Edge, avec des noms en développement aussi évocateurs que Frontier, Miami, Dubaï et Dubaï Plus qui nous révèlent certainement peu d’informations.

Evan Blass parle de jusqu’à 19 téléphones mobiles qui arriveront dans le catalogue Motorola en cette année 2022, filtrant déjà les premiers détails de quatre d’entre eux -Frontier, Miami, Dubaï et Dubaï Plus- qui seront commercialisés au sein de la famille Motorola Edge 30 .

Première image du meilleur Motorola Frontier : voici le fameux capteur Samsung ISOCELL HP1 de 200 mégapixels

La vérité est que du premier d’entre eux, le Motorola Frontier, nous pouvons ajouter un peu plus à ce qui a déjà été dit, car ce sera le prochain produit phare de Motorola et arrivera selon evleaks avec le nom de Edge 30 Ultra, présentant un appareil photo de 200 MP, un chipset Snapdragon 8 Gen 1 et un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 hertz.

La nouveauté est qu’il s’est avéré qu’il ne sera finalement pas disponible au cours de ce premier semestre, car Motorola souhaite mettre à jour sa coupe la plus premium avec Google et Apple vers le mois de septembre prochain.

En ce qui concerne le Motorola Dubai, ils nous disent qu’il s’appellera Motorola Edge Plus et qu’il aura un panneau de 6,55 pouces et une résolution FHD+, également avec des taux de rafraîchissement très élevés allant jusqu’à 144 hertz et un appareil photo principal de 50 mégapixels avec un pour les selfies 32 MP à l’avant. Sa batterie atteindrait 4 020 mAh, sans nouvelles pour l’instant d’un chipset qui sera accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

Le Dubai Plus sera disponible au troisième trimestre de l’année et devrait monter un chipset MediaTek avec un processeur octa-core jusqu’à 2,6 GHz, incorporant une batterie plus généreuse de 5 000 mAh et une prise en charge du stylet dans un format moins cher que Celle de Samsung.

Et enfin, ce Miami arrive, qui commencerait ses ventes cet été en tant que version Lite du Motorola Edge Plus, abaissant les fonctionnalités à un écran de 6,28 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, un chipset Qualcomm Snapdragon 695 et de la mémoire capacités qui commencent dans les 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ses caméras seraient de 64 MP le principal, 13 MP l’ultra grand angle et 32 ​​MP le capteur avant, ainsi qu’une batterie de 4 020 mAh.

Evleaks lui-même a évoqué cette fuite comme « Partie 1 » de la fiche stratégique de Motorola pour 2022, il faut donc s’attendre à ce que plus de détails nous soient dévoilés très prochainement sur une famille de smartphones qui s’annonce plutôt prometteuse… Voyons avec quoi ! Lenovo et Motorola nous surprennent !

