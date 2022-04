Le realme coule parfaitement : Snapdragon 8 Gen 1, Android 12 et 65W de charge pour vous séduire

Le realme GT 2 Pro nous a fait craquer pour son analyse, nous vous le recommandons donc vivement maintenant qu’il lâche 100 euros sur Amazon.

Peu d’inconvénients avons-nous pu sortir du realme GT 2 Pro lorsque nous l’avons examiné. Le nouveau haut de gamme de la firme chinoise nous a tout simplement conquis, en commençant par son design magnifique et original et en terminant par sa charge rapide de 65W. On sait que son prix d’origine n’est pas des plus abordables, mais pour résoudre ce problème, Amazon débarque avec une remise de 100 euros. De cette façon, vous pouvez désormais acheter le realme GT 2 Pro pour seulement 649,99 euros dans sa version 8 Go + 128 Go.

Si vous recherchez encore plus de fluidité et de mémoire, vous pouvez vous procurer le modèle 12 Go + 256 Go également avec une remise de 100 euros, c’est-à-dire qu’il reste à 749,99 euros. Il faut garder à l’esprit que le realme GT 2 Pro est un terminal qui vient d’être mis en vente, donc cette remise a une valeur particulière. Sur le plan personnel, j’ai pu profiter de ce terminal jusqu’à il y a quelques jours, je vais donc vous dire à la première personne tout ce que vous gagnerez avec votre achat.

Achetez l’impressionnant realme GT 2 Pro en vente

Il faut parler longuement du design de ce realme GT 2 Pro en vente, tant il est exceptionnel. J’ai eu l’occasion d’analyser le modèle « Paper Green », avec un dos rugueux qui imite le papier, non seulement il est joli, mais il offre en plus un toucher agréable et repousse très bien les traces de doigts et la saleté. Si vous préférez un autre modèle, vous pouvez également choisir entre la couleur « Paper White » ou « Steel Black ».

Ce mobile haut de gamme a une épaisseur de 8,2 millimètres et un poids de 189 grammes, ce qui signifie que sa grosse batterie est très bien intégrée et que c’est un modèle confortable dans les mains. De plus, il peut se vanter d’avoir le premier panneau arrière fabriqué avec un biopolymère avec la certification internationale de durabilité et de carbone (ISCC), ce qui le rend plus respectueux de l’environnement.

L’écran du realme GT 2 Pro n’est pas loin derrière, car il s’agit du premier écran plat AMOLED avec une résolution 2K et la technologie LTPO. En pratique, il s’agit d’un écran d’excellente qualité en termes de piqué, de fluidité, de rendu des couleurs et de niveau de luminosité maximum. Ce panneau est l’endroit où est logé le lecteur d’empreintes digitales, également avec de grandes performances.

L’appareil dispose de beaucoup de puissance grâce au processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, qui peut exécuter n’importe quelle application ou jeu sans broncher. Il dispose d’un modem 5G intégré et les deux cartes SIM peuvent se connecter simultanément aux réseaux 5G, un autre point positif. En outre, il est livré avec realme UI 3.0 basé sur Android 12 comme système d’exploitation.

J’ai également été surpris par les bonnes performances de ses appareils photo, en particulier l’objectif principal de 50 MP. Ceci est accompagné d’un ultra grand angle de 5 MP et d’un capteur microscopique jusqu’à 40 augmentations, tous font de très bonnes photos. Vous pouvez également enregistrer des vidéos 8K de bonne qualité.

On finit par parler de son autonomie, qui atteint la journée d’utilisation sans problème grâce à une grosse batterie de 5 000 mAh. Ce que nous aimons le plus, c’est qu’il est compatible avec une charge rapide de 65 W, avec le chargeur inclus dans la boîte, donc en une demi-heure environ, il sera complètement chargé. Une fois qu’on a essayé cette puissance, il est difficile de revenir à des mobiles avec des charges rapides moins élevées.

En bref, le realme GT 2 Pro est l’un des meilleurs téléphones que vous puissiez acheter en ce moment, une bête à tous points de vue. Rappelons que les deux versions dans lesquelles il est disponible bénéficient d’une remise de 100 euros sur Amazon. Choisissez celui que vous préférez et profitez d’un excellent téléphone pour les années à venir.

Thèmes associés : Offres

