Samsung travaille sur un plan pour que vous puissiez réparer vous-même votre mobile Galaxy

Les premiers appareils qui seront compatibles avec ce nouveau programme d’auto-réparation sont les Galaxy S20, Galaxy S21 et Galaxy Tab S7 Plus.

Les smartphones ont un plus grand nombre de fonctionnalités par rapport aux mobiles traditionnels, mais ils sont également plus faibles que ceux-ci et, pour cette raison, à de nombreuses reprises, l’écran se brise ou le port de charge est endommagé et vous êtes obligé de l’apporter à un service technique pour répare le.

Lorsque vous devez réparer le mobile, vous pouvez vous rendre directement chez le fabricant, ce qui signifie rester sans lui pendant un certain temps ou l’emmener dans un centre officiel ou tiers pour s’occuper de sa réparation.

Mais maintenant, Samsung veut nous donner une autre option, puisque le géant coréen travaille sur un plan pour que vous puissiez réparer vous-même votre mobile Galaxy.

Samsung et iFixit s’associent pour créer un service d’auto-réparation pour le Galaxy

Comme nous le disent les gars d’Android Authority, Samsung s’est associé à iFixit pour créer un service d’auto-réparation pour les terminaux de la firme coréenne.

Ainsi, grâce à ce nouveau service, vous pourrez commander des pièces d’origine Samsung pour réparer votre smartphone ou votre tablette, qui seront livrées dans un carton vide afin que vous puissiez retourner les pièces endommagées à la marque coréenne, qui se chargera de les recycler.

En ce sens, Kyle Wiens, PDG d’iFixit a confirmé à Android Authority que le kit d’auto-réparation d’écran comprendra également une nouvelle batterie.

Samsung n’a pas encore révélé beaucoup de détails sur ce nouveau programme d’auto-réparation pour ses appareils, mais il a confirmé qu’initialement 3 kits d’auto-réparation seront disponibles : un pour les écrans, un pour le panneau arrière et un pour le port de charge. .

Concernant le lancement de ce service d’autoréparation, le constructeur coréen a confirmé qu’il aura lieu entre le deuxième et le troisième trimestre de l’année, c’est-à-dire pendant les mois d’été et que les premiers appareils compatibles avec ce programme seront les Galaxy. S20, Galaxy S21 et Galaxy Tab S7 Plus.

