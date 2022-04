Le premier smartphone Android de l’histoire avec un port Lightning est réel, mais vous ne pouvez pas l’acheter

En fin d’année dernière, Ken Pillonel a décidé de se lancer dans l’aventure de construire le premier iPhone de l’histoire avec un port USB Type-C fonctionnel. Ce fut un succès complet, et il le mit même en vente peu de temps après.

Désormais, le même ingénieur a réussi à relever le même défi, mais en sens inverse : son dernier exploit a été de créer le premier smartphone de l’histoire avec un port Apple Lightning entièrement fonctionnel.

Un Android qui se charge avec le câble de l’iPhone ?

La réalité est qu’un smartphone Android qui renonce à l’USB Type C au profit d’un port Lightning n’a pas beaucoup de sens : la grande majorité des accessoires ne seraient plus compatibles, et la polyvalence qu’offre la technologie USB-C par rapport au système serait perdu, celui d’Apple. Nul doute que le projet initial de Pillonel, qui était d’équiper un port USB-C sur un iPhone, était bien plus sensé.

Dans tous les cas, l’ingénieur a réussi l’impensable, en prenant un Samsung Galaxy A51 et en l’équipant d’un port Lightning fonctionnel, qui offre la possibilité de recharger le téléphone et de permettre le transfert de données avec d’autres appareils.

Selon l’ingénieur, il s’agit d’une modification complexe puisqu’il ne suffisait pas d’enlever le port USB-C et de mettre le Lightning** : faire en sorte que tout fonctionne bien était particulièrement difficile, puisqu’il fallait faire « penser » au câble qu’il était connecté à un appareil Apple pour le recharger.

Dans la vidéo sur ces lignes, vous pouvez voir le processus de modification effectué par Pillonel. Cependant, dans les prochains jours, une vidéo beaucoup plus détaillée sera publiée, avec toutes les informations nécessaires pour pouvoir mener à bien le défi.

En revanche, l’ingénieur a déclaré qu’il n’envisageait pas de mettre cet appareil en vente comme il l’avait fait avec le premier iPhone avec USB C : il assure qu’il préfère se concentrer sur ses projets scientifiques et d’ingénierie.

